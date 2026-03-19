Danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố trưa 19/3, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 84 đại biểu trúng cử, được bầu chọn trong danh sách 140 ứng cử viên.

Toàn TP Cần Thơ có gần 2,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 28 đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%, trong đó có 58/103 xã, phường có số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.

Cũng theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố, các đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều lãnh đạo sở, ngành và Bí thư Đảng ủy xã phường.

Ngoài ra còn có 3 đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ này là lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031: