3 cách tự làm sạch điều hòa mà không cần gọi thợ

(VTC News) -

Trong quá trình vận hành, máy điều hòa hoạt động như một hệ thống tuần hoàn khí, liên tục luân chuyển không khí trong phòng và vô tình giữ lại bụi bẩn trên các bề mặt tiếp xúc. Sau một thời gian sử dụng, lớp bụi bẩn dày đặc sẽ bít kín màng lọc và dàn tản nhiệt. Hiện tượng này dẫn đến việc thiết bị làm lạnh kém đi, tiêu tốn nhiều điện năng và tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển gây ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp.

Nhiều gia đình có xu hướng gọi thợ bảo dưỡng điều hòa ngay khi máy gặp hiện tượng kém mát. Tuy nhiên, vào những đợt cao điểm nắng nóng, việc chờ đợi kỹ thuật viên thường mất nhiều thời gian và chi phí dịch vụ cũng tăng cao. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát và làm sạch thiết bị của mình thông qua ba cách vệ sinh tại nhà từ cấp độ đơn giản đến chuyên sâu mà không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp.

Vệ sinh điều hòa là việc cần thiết, nên làm định kỳ để bảo vệ thiết bị và sức khỏe cả gia đình bạn. (Ảnh: HMCI)

Vệ sinh lưới lọc bụi thô và mặt nạ dàn lạnh

Đây là phương pháp vệ sinh điều hòa đơn giản nhất mà bất kỳ ai cũng có thể tự thực hiện. Bạn nên duy trì tần suất từ 2 đến 4 tuần một lần trong suốt mùa hè để đảm bảo lưu lượng gió thổi ra luôn ổn định. Lưới lọc bụi thô là lá chắn đầu tiên ngăn cản bụi bẩn trong phòng đi sâu vào hệ thống dàn lạnh.

Các bước thực hiện:

Ngắt nguồn điện: Đầu tiên, cần tắt máy lạnh và ngắt nguồn điện kết nối (aptomat hoặc phích cắm) để bảo đảm an toàn.

Lau vỏ ngoài và nhấc nắp mặt nạ: Dùng khăn ẩm lau sạch phần vỏ nhựa bên ngoài. Sau đó, dùng hai tay nhấc nhẹ phần nắp mặt nạ phía trước dàn lạnh lên cao theo khớp mở.

Tháo lưới lọc: Nhẹ nhàng đẩy nhẹ lưới lọc lên trên rồi kéo trượt xuống dưới để đưa hai tấm lưới lọc bụi ra ngoài.

Rửa sạch lưới lọc: Mang lưới lọc đi xịt rửa dưới vòi nước chảy. Có thể sử dụng bàn chải mềm và một ít xà phòng pha loãng để loại bỏ mảng bám. Lưu ý, không được rửa bằng nước quá nóng vì nhiệt độ cao dễ làm biến dạng lưới nhựa.

Phơi khô và lắp lại: Phơi lưới lọc ở nơi bóng râm, thoáng gió cho khô tự nhiên rồi lắp lại vào máy.

Làm sạch sâu dàn lạnh bằng vòi xịt và túi hứng nước

Sau khoảng 3 đến 6 tháng sử dụng, bụi bẩn li ti sẽ vượt qua lớp lưới lọc thô và bám chặt vào hệ thống lá nhôm tản nhiệt cùng cánh quạt lồng sóc bên trong. Lúc này, bạn cần thực hiện cách vệ sinh sâu hơn bằng vòi xịt nước.

Để thực hiện, bạn hãy chuẩn bị một túi hứng nước chuyên dụng (áo trùm vệ sinh điều hòa), một bình xịt áp lực cầm tay và một vài tấm khăn khô.

Các bước thực hiện:

Cách ly bo mạch điện tử: Dùng túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm che kín hoàn toàn khu vực bo mạch điện tử ở phía bên phải dàn lạnh. Đây là bước tối quan trọng để tránh nước xâm nhập gây hỏng mạch.

Lắp túi hứng nước: Treo áo trùm vệ sinh điều hòa ôm sát vào dàn lạnh, luồn phần ống xả nước bẩn vào xô đặt bên dưới sàn nhà.

Xịt rửa dàn tản nhiệt: Dùng bình xịt phun trực tiếp nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng vào các lá nhôm tản nhiệt theo chiều từ trên xuống dưới. Giữ đầu vòi xịt vuông góc và duy trì khoảng cách vừa phải để tránh làm móp các lá nhôm mỏng.

Làm sạch cánh quạt lồng sóc: Phun nước vào sâu khe cánh quạt để cuốn trôi bụi bẩn bám lâu ngày.

Lau khô: Dùng khăn khô lau sạch các giọt nước đọng trên vỏ máy, tháo túi hứng nước và đợi máy khô thoáng hoàn toàn mới khởi động lại.

Vệ sinh sâu bằng vòi xịt chuyên dụng giúp điều hòa sạch sẽ hơn. Ảnh: VTZ

Xịt rửa và làm sạch dàn nóng ngoài trời

Dàn nóng đặt ngoài trời là nơi tỏa nhiệt của toàn bộ hệ thống điều hòa. Nếu cục nóng điều hòa bị bám quá nhiều bụi đất, máy nén sẽ bị quá nhiệt và thường xuyên tự ngắt để bảo vệ, dẫn đến việc điều hòa không thể mát sâu. Vệ sinh dàn nóng nên được thực hiện định kỳ 6 tháng một lần.

Các bước thực hiện:

Giải phóng không gian: Dọn dẹp sạch sẽ các chướng ngại vật, lá cây, mạng nhện xung quanh cục nóng để luồng khí nóng được lưu thông tốt hơn.

Xịt rửa lá nhôm tản nhiệt: Sử dụng vòi xịt nước áp lực vừa phải để phun rửa trực tiếp vào các lá nhôm tản nhiệt ở mặt sau và hai bên hông của cục nóng.

Lau rửa cánh quạt: Bạn có thể dùng khăn ẩm lau sạch phần cánh quạt phía trước. Khi xịt nước, cần tránh phun trực tiếp vào vị trí chứa hộp đấu nối dây điện hoặc mô-tơ quạt để hạn chế nguy cơ chập điện.

Thông lỗ thoát nước: Kiểm tra các lỗ thoát nước dưới đáy máy xem có bị tắc nghẽn bởi bùn đất hay không và khơi thông kịp thời.

Nguyên tắc an toàn khi vệ sinh điều hòa

Tự bảo dưỡng điều hòa giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong sinh hoạt. Tuy nhiên, để bảo vệ thiết bị hoạt động bền bỉ, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn kỹ thuật sau: