Có người còn than rằng càng về đêm càng thấy hầm hập dù máy lạnh chạy không ngừng nghỉ.

Bật điều hòa cả đêm mà phòng vẫn nóng, vì sao?

Nguyên nhân không chỉ nằm ở chiếc điều hòa, mà còn đến từ chính căn phòng, thời tiết và cả những thói quen sử dụng rất phổ biến.

Điều hòa không tạo “không khí lạnh vô hạn”

Nhiều người nghĩ chỉ cần bật điều hòa là phòng sẽ lạnh sâu bất kể bên ngoài nóng đến đâu. Nhưng thực tế, điều hòa chỉ là thiết bị chuyển nhiệt: Hút nhiệt trong phòng, đẩy nhiệt ra ngoài. Khi nhiệt lượng từ bên ngoài tràn vào quá mạnh, điều hòa có thể hoạt động liên tục mà vẫn không đủ sức “gánh”.

Vì sao bật điều hòa cả đêm mà phòng vẫn nóng? (Ảnh: Sortedelectrical)

Trong các đợt nóng cực đoan, nhiệt độ ngoài trời có thể hơn 40 độ C. Mái nhà, tường bê tông, cửa kính hấp thụ nhiệt cả ngày. Đến tối, chúng vẫn tiếp tục tỏa nhiệt ngược vào phòng như một “lò sưởi khổng lồ”.

Nhà hướng Tây - "kẻ thù” của điều hòa

Đây là nguyên nhân rất phổ biến ở các đô thị như Hà Nội hay TP.HCM. Nhà hướng Tây thường hứng nắng trực tiếp từ trưa đến chiều, tường và cửa kính tích nhiệt mạnh. Đến tối, dù mặt trời đã lặn nhưng tường vẫn nóng ran, nhiệt tiếp tục truyền vào phòng nhiều giờ. Nhiều người từng chạm tay vào tường hoặc trần nhà ban đêm mà vẫn thấy nóng hầm hập.

Khi đó, điều hòa phải liên tục chống lại lượng nhiệt đang tỏa ra nên phòng rất khó mát sâu.

Phòng quá kín nhưng không thoát nhiệt tốt

Một nghịch lý là: Phòng kín giúp giữ lạnh, nhưng nếu nhiệt tích tụ quá nhiều thì cũng dễ bí nóng. Ví dụ: Phòng nhỏ, nhiều đồ điện, nhiều người, thiếu lưu thông không khí sẽ khiến lượng CO2 tăng, không khí ngột ngạt, gây cảm giác “khó thở dù vẫn có điều hòa”.

Đây là lý do mà nhiều người than phiền máy lạnh vẫn chạy mà người cứ bức bối.

Điều hòa bẩn hoặc công suất yếu

Nhiều trường hợp nguyên nhân bật điều hòa cả đêm mà phòng vẫn nóng rất đơn giản:

- Lưới lọc quá bẩn

- Dàn nóng bám bụi

- Thiếu gas

- Máy cũ xuống cấp.

Khi đó, khả năng trao đổi nhiệt giảm mạnh; máy chạy liên tục nhưng hiệu quả kém.

Ngoài ra, nhiều gia đình lắp điều hòa công suất không phù hợp nên bật điều hòa cả đêm mà phòng vẫn nóng. Ví dụ: Nếu phòng lớn, trần cao, nhiều kính nhưng dùng máy công suất nhỏ thì vào những ngày nóng đỉnh điểm, điều hòa gần như “đuối sức”.

Vì sao càng về đêm càng thấy nóng?

Nghe có vẻ vô lý vì ban đêm nhiệt độ ngoài trời thường giảm. Nhưng nhiều người vẫn thấy càng khuya càng oi, phòng tích nhiệt lâu, ngủ chập chờn dù điều hòa bật cả đêm. Nguyên nhân là:

- Bê tông và mái nhà giải phóng nhiệt rất chậm.

- Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến thành phố giữ nóng đến tận đêm.

Ở các khu chung cư dày đặc, hơi nóng từ hàng nghìn cục nóng điều hòa, bê tông, nhựa đường, kính cùng nhau giữ nhiệt như một “chiếc chăn nóng” phủ lên khu dân cư.

Đặt nhiệt độ quá thấp đôi khi phản tác dụng

Nhiều người có thói quen vừa về nhà là hạ điều hòa xuống 16–18 độ C, nhưng điều này không làm phòng lạnh nhanh thần kỳ như nhiều người nghĩ.

Điều hòa dân dụng làm lạnh theo công suất cố định, không phải cứ chỉnh thấp hơn là mát nhanh hơn nhiều. Ngược lại, máy chạy quá tải, tiêu tốn điện, dễ khô phòng khiến người dùng cảm thấy mệt, đau đầu.

Trong nhiều trường hợp, để khoảng 26–28 độ C kết hợp quạt lại dễ chịu hơn.

Những thứ âm thầm làm phòng nóng thêm

Nhiều người không để ý rằng trong phòng có rất nhiều “nguồn phát nhiệt” như máy tính, TV, tủ lạnh mini, đèn, bếp điện, sạc pin.

Ngay cả cơ thể con người cũng tỏa nhiệt. Phòng càng đông người càng nóng nhanh, càng bí. Đây là lý do phòng ngủ nhỏ nhiều người thường rất khó chịu vào ban đêm.

Vì sao ngủ điều hòa mà vẫn đổ mồ hôi?

Một số nguyên nhân phổ biến: Độ ẩm quá cao; ga giường giữ nhiệt; phòng thiếu lưu thông khí; điều hòa hoạt động không ổn định; nhiệt tích tụ trong tường/trần.

Ngoài ra, nếu bạn bật điều hòa rồi trùm chăn dày hoặc phòng quá kín cũng dễ gây cảm giác hầm hập, nóng, bí.

Làm gì để phòng mát hơn mà không cần hạ điều hòa quá thấp?

Một số cách hiệu quả hơn nhiều so với việc giảm nhiệt độ xuống 20 độ:

- Hạn chế nhiệt từ bên ngoài: Dán phim cách nhiệt, dùng rèm chống nắng, che nắng cho cửa kính, trồng cây chắn nắng.

- Giảm nhiệt tích tụ: Mở cửa thông gió lúc sáng sớm hoặc đêm muộn, tránh bật nhiều thiết bị điện không cần thiết.

- Tăng hiệu quả làm lạnh: Vệ sinh điều hòa định kỳ, dùng thêm quạt để luân chuyển khí lạnh, đóng kín cửa khi bật máy.

Điều hòa không thể “đánh bại” hoàn toàn nắng nóng cực đoan. Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C, nhiều căn nhà ở đô thị giống như những “khối bê tông tích nhiệt khổng lồ”. Khi đó, điều hòa không còn đơn giản là thiết bị làm mát, mà gần như phải “chiến đấu” liên tục với lượng nhiệt khổng lồ từ môi trường.

Vì vậy, cảm giác bật điều hòa cả đêm mà phòng vẫn nóng không hẳn do bạn “yếu chịu nóng”, mà đôi khi là vì căn phòng thực sự đang giữ nhiệt quá khủng khiếp.