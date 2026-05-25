1 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá USD/VND ngày 25/5/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.132 VND (mua tiền mặt) = 26.162 VND (mua chuyển khoản) = 26.392 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá ngoại tệ trên, 1.000.000 USD = 26.132.000.000 VND (mua tiền mặt) = 26.162.000.000 VND (mua chuyển khoản) = 26.392.000.000 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 25/5/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.162 VND (mua tiền mặt) = 26.162 VND (mua chuyển khoản) = 26.392 VND (bán)

1.000.000 USD = 26.162.000.000 VND (mua tiền mặt) = 26.162.000.000 VND (mua chuyển khoản) = 26.392.000.000 VND (bán).

Như vậy, tùy theo giá bán hoặc mua tại các ngân hàng, 1 triệu USD tương đương khoảng hơn 26 tỷ đồng.

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, mức giá cụ thể có thể thay đổi khi thực hiện giao dịch thực tế tại ngân hàng. Mỗi ngân hàng niêm yết cũng niêm yết tỷ giá USD/VND khác nhau.

Bảng tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng ngày 25/5/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 26.132 26.162 26.392 - BIDV 26.162 26.162 26.392 - VietinBank 26.161 26.161 26.392 - Agribank 26.142 26.162 26.392 - Sacombank 26.170 26.170 26.392 26.392 TPBank 26.110 26.162 26.392 26.392 MSB 26.160 26.170 26.392 26.392 VPBank - 26.198 - 26.392 HSBC 26.216 26.216 26.391 26.391

Đổi USD ở đâu an toàn?

Theo quy định của pháp luật, người dân có thể đổi tiền USD sang VND tại các ngân hàng hoặc một số tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Ngân hàng là kênh duy nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh rủi ro tiền giả và không vi phạm quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Ngoài ngân hàng, một số tiệm vàng, công ty vàng bạc lớn được Ngân hàng Nhà nước cấp phép giao dịch ngoại tệ. Ưu điểm ở đây là tỷ giá mua/bán USD thường rất tốt và thủ tục nhanh gọn.

Tuy nhiên, khách hàng chỉ nên giao dịch tại các cơ sở có treo biển "Đại lý đổi ngoại tệ" do ngân hàng ủy quyền và niêm yết tỷ giá công khai. Các tiệm vàng không có giấy phép nếu giao dịch có thể bị phạt tiền rất nặng.

Để bảo đảm việc mua bán ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật, khi giao dịch đổi USD, người dân phải cung cấp giấy tờ, chứng từ phù hợp với giao dịch thực tế theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép và đại lý đổi ngoại tệ.

Tuyệt đối tránh giao dịch tại "chợ đen" hoặc các tiệm vàng không có giấy phép thu đổi ngoại tệ, vì hành vi này có thể bị phạt tiền hành chính.