Hạ Long: Lời giải cho xu hướng 'ít di chuyển, đa trải nghiệm'

Kỳ nghỉ siêu ngắn lên ngôi mùa cao điểm du lịch

Cao điểm hè 2026, giá vé máy bay nội địa tăng 10-30% so với cùng kỳ khiến thói quen du lịch rẽ hướng sang các kỳ nghỉ ngắn ngày, ưu tiên di chuyển đường bộ. Khái niệm "micro-cation" bùng nổ, định hình xu hướng du lịch hè 2026. Theo BBC Travel, "micro-cation" (kỳ nghỉ siêu ngắn) là những chuyến đi kéo dài 2-4 ngày, đánh đổi độ dài lịch trình lấy chiều sâu trải nghiệm.

Gói gọn ẩm thực, trải nghiệm trong chuyến du thuyền Paradise Legacy giữa vịnh.

Hạ Long nổi lên là điểm đến "micro-cation" lý tưởng nhờ hạ tầng liền mạch. Du khách chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe từ Hà Nội. Thành phố còn kết nối trực tiếp bằng cao tốc với ba sân bay lớn Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, giúp giảm mệt mỏi khi "chuyển chặng", giữ trọn tinh thần thư thái của chuyến đi.

Chuyến đi ít di chuyển, nhiều trải nghiệm

Du lịch Hạ Long nay đã vượt xa khái niệm đi thuyền nhỏ thăm quan đơn thuần. Nắm bắt tâm lý muốn tận dụng triệt để từng phút giây du khách, sản phẩm du lịch trên vịnh hiện nay được thiết kế chuyên biệt theo mô hình "ít di chuyển - đa trải nghiệm", mang đến những không gian tận hưởng đa chiều.

Trong đó, mô hình du thuyền trong ngày (day cruise) và du thuyền ẩm thực (dinner cruise) đang tạo nên một cơn sốt. Không mất quá nhiều thời gian lưu trú, trải nghiệm này ghi điểm bằng hệ sinh thái giải trí đa dạng ngay trên mặt biển. Du khách có thể đắm chìm trong tiệc buffet Á - Âu thượng hạng, thưởng thức cocktail mát lạnh trong trong khi thưởng thức âm nhạc sôi động, và sở hữu những góc check-in nghệ thuật dưới ánh hoàng hôn rực rỡ thu trọn tầm mắt toàn cảnh vịnh di sản.

Với những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng tuyệt đối, du thuyền nghỉ đêm (overnight cruise) lại là lựa chọn không thể thay thế nhờ xu hướng trải nghiệm trọn gói (all-inclusive). Từ khoảnh khắc bước chân lên tàu, mọi nhu cầu từ phòng nghỉ sang trọng có ban công riêng, các bữa ăn fine-dining tinh tế, cho đến lịch trình khám phá hang động, chèo kayak hay lớp học Thái Cực Quyền đón bình minh... đều được thiết kế sẵn sàng. Du khách chỉ cần thả lỏng tâm trí mà không phải bận tâm đến việc tính toán lịch trình.

Tất cả phòng cabin đều có view biển với ban công riêng

Giải pháp du lịch trọn gói

Theo các chuyên gia, nhóm khách gia đình, nhóm bạn bè vẫn là phân khúc tiềm năng, đóng vai trò chủ lực của thị trường hè năm nay. Tệp khách này ngày càng khắt khe khi chọn lọc dịch vụ, ưu tiên những thương hiệu có hệ sinh thái trọn gói để dễ dàng kiểm soát chi phí phát sinh.

Nắm bắt tâm lý này, Paradise Vietnam, thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu tại vịnh di sản, đơn vị được vinh danh là "Thương hiệu du thuyền tốt nhất Việt Nam" (Best Cruise line company in Vietnam) tại giải thưởng quốc tế uy tín International Travel Awards, đã tung ra các sản phẩm linh hoạt, "đo ni đóng giày" cho từng nhu cầu.

Combo khách sạn và du thuyền Paradise Delight (từ 1,5 triệu đồng/khách) là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm bạn hoặc gia đình với lịch trình 2 ngày 1 đêm khi lưu trú khách sạn boutique sang trọng trên bờ và tận hưởng hải trình ẩm thực trên du thuyền Paradise Delight với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận.

Khách tại Paradise Suites Hotel được giảm giá đến 30%. Nhằm chia sẻ áp lực chi phí với gia đình, khách sạn áp dụng chính sách miễn phí hoàn toàn cho trẻ em đi kèm.

Đi du lịch vào ngày trong tuần vừa có thể tránh đông đúc, lại được hưởng ưu đãi 25% nếu lựa chọn du thuyền nghỉ đêm đưa trải nghiệm thượng lưu đến gần hơn với du khách.

“Cú bắt tay” giữa lưu trú và hàng không

Minh chứng rõ nét nhất cho việc thực tế hóa giải pháp liên kết là chương trình hợp tác chiến lược giữa Paradise Vietnam và Vietnam Airlines 2026.

Rào cản vé máy bay được chuyển thành đặc quyền lưu trú. Hành khách của Vietnam Airlines đến sân bay Cát Bi, Vân Đồn hoặc Nội Bài trong 6 tháng gần nhất sẽ nhận ưu đãi kép: giảm đến 25% du thuyền nghỉ đêm Hạ Long, Lan Hạ và giảm đến 30% cho du thuyền trong ngày cùng phòng khách sạn.

Paradise Vietnam và hãng bay Vietnam Airlines triển khai ưu đãi giảm cực sâu.

Sự cộng hưởng giữa hàng không và trải nghiệm khép kín từ Paradise Vietnam chính là điểm cộng lớn, giúp du khách dễ dàng thiết kế hành trình trọn vẹn, giải quyết triệt để bài toán ngân sách mùa cao điểm.