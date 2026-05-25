Từ đột kích quán bar, công an phá nhiều đường dây liên quan ma túy, bắt 50 người

Ngày 25/5, Công an TP.HCM thông tin, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tiếp tục triệt phá thành công chuyên án VX1326D, khởi tố 50 bị can; đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người liên quan.

Công an đột kích quán bar, 61 người dương tính ma tuý. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 phát hiện quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên cơ sở đó, Phòng PC04 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án VX1326D nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây tội phạm, chuyển hóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Rạng sáng 12/4, Đội 5 - Phòng PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Bị can Đỗ Hoàng Khánh.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, triệt phá 2 nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê ở khu vực trung tâm Vũng Tàu.

Mở rộng điều tra từ đối tượng Nguyễn Kiết Tường dương tính với ketamine tại quán, các trinh sát tiếp tục lần theo đường dây ma túy, làm rõ và bắt giữ các nhóm mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khánh và Phạm Tích Nhân cầm đầu.

Đồng thời, lực lượng chức năng triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Theo Công an TP.HCM, từ việc kiểm tra tụ điểm phức tạp về ma túy và mở rộng truy xét, đến nay Phòng PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 22/5, Công an TP.HCM cũng triệt phá chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ và xử lý 140 người liên quan hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, từ đối tượng nghiện ma túy Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng hoạt động lưu động, thủ đoạn phức tạp, liên tỉnh. Từ thông tin về một đầu mối mua bán ma túy lớn, lực lượng chức năng đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan điều tra bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người; trong đó khởi tố 105 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Công an TP.HCM cho biết nhiều người giữ vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm, trước đó ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị can có ông Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật, 59 tuổi) và ông Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music). Cả hai bị khởi tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.