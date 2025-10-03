Đột kích tụ điểm ma túy tại quán bar New Style Club ở Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 người về các tội danh như: Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 27 bị can, có 7 người là chủ quán, quản lý và nhân viên của quán bar New Style Club thuộc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên và 20 bị can còn lại là khách hàng của tụ điểm này.

Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệt phá "điểm nóng" ma túy tại quán bar New Style Club ở phường Thái Bình. (Ảnh: K.L)

Trước đó vào đêm 27, rạng sáng 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình đột kích triệt phá tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ.

Cơ quan Công an phát hiện 40/94 dân chơi trong tụ điểm New Style Club dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trên các bàn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý như: các gói nilon chứa tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như như ống hút, bình khí nén, bóng cười,…

Kết quả test nhanh đối với 94 người có mặt trong quán, cho kết quả 40 trường hợp dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa).

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.