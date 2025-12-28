Đột kích 2 quán bar ở Ninh Bình, công an bắt giữ 12 người tổ chức tiệc ma tuý

(VTC News) -

Vào 23h50 ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135, thuộc phường Hoa Lư.

Thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở này đang hoạt động, mở nhạc với công suất lớn, thu hút đông khách. Lực lượng chức năng test nhanh ma túy đối với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, qua đó phát hiện 30 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Công an phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar MayBach và quán Bar Qlounge 135. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, truy xét nóng nguồn cung, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cung cấp cho các đối tượng sử dụng tại 2 quán bar nói trên.

Tang vật thu giữ gồm 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi nilon chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy dạng “nước vui”, 5 bình khí N₂O cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Tang vật công an thu giữ.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, bắt giữ đối tượng vi phạm về ma túy. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Kết quả đấu tranh, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy tại 2 quán bar nêu trên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không bao che, không tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý theo quy định.