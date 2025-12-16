Ngụy trang gần 1kg ma túy trong bê tông, vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế

(VTC News) -

Ngày 16/12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo Trần Hữu Hướng (SN 1990), Mai Văn Sơn (SN 1982), Nguyễn Văn Gành (SN 1990), cùng trú tỉnh Quảng Trị; Hoàng Thị Như Ý (SN 1997) và Lê Phước Bảo Hân (SN 1995), cùng trú TP Huế về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hướng và Ý quen biết từ năm 2023 thông qua chồng của Ý là Nguyễn Thanh Tuấn (bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy). Ý biết Hướng có hoạt động liên quan đến ma túy nên đầu tháng 6/2024, Hướng thỏa thuận với Ý rằng, khi có ma túy gửi vào Huế thì nhờ Ý tìm người nhận, đổi lại sẽ cho tiền trang trải cuộc sống, Ý đồng ý.

Nhóm bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Hướng đặt mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị, thuê người nhận và vận chuyển vào TP Huế. Ngày 15/6/2024, Hướng vào Huế và ở lại nhà Ý. Đến tối 17/6/2024, Hướng liên lạc với Sơn hướng dẫn đến thị trấn Lao Bảo nhận 42 triệu đồng để mua ma túy.

Sau khi nhận “hàng”, Sơn giấu ma túy tại vườn nhà bà ngoại, rồi theo chỉ đạo của Hướng, cho vào khuôn, đúc thành khối bê tông và sơn màu phản quang nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hướng liên hệ Gành nhờ nhận gói đồ là ma tuý từ Sơn và gửi xe vào Huế. Gành biết bên trong là ma túy nhưng vẫn đồng ý do trước đó nhiều lần vận chuyển thuê cho Hướng để lấy tiền công.

Ngày 19/6/2024, Gành nhận khối bê tông chứa ma túy, ngụy trang cùng chậu hoa rồi gửi xe khách vào Huế theo chỉ dẫn. Chiều cùng ngày, số hàng được đưa về Huế. Do lo ngại không an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông cùng chậu hoa đến trước số nhà 107 Vạn Xuân để tạm cất giữ.

Rạng sáng 20/6/2024, Ý liên hệ Hân nhờ vận chuyển số hàng này về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói ma túy hồng phiến. Hân biết rõ bên trong có ma túy nhưng vẫn đồng ý để sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 5 giờ ngày 20/6/2024, khi Hân cùng người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định, số ma túy trên do Hướng mua của một người Lào (chưa rõ lai lịch), sau đó tổ chức đường dây vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế với sự tham gia của Ý, Sơn, Gành và Hân. Ngoài lần bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận nhiều lần tham gia vận chuyển ma túy cho Hướng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hữu Hướng 20 năm tù; Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng mức án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.