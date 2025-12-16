VĐV Thái Lan ăn vạ, võ sĩ Việt Nam đang thắng bị xử thua

(VTC News) -

Sáng 16/12, ở trận bán kết hạng cân -60kg môn pencak silat, võ sĩ Vũ Văn Kiên đấu với vận động viên Thái Lan Janjaroen Tinnapat. Đại diện Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt về điểm số. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Vũ Văn Kiên lại bị trọng tài xử thua.

Văn Kiên tung cú đá chuẩn xác vào vùng giáp (bụng) của đối phương, được trọng tài ghi nhận thêm 2 điểm. Thế nhưng ngay sau đó, võ sĩ Thái Lan bất ngờ đổ gục xuống sàn, ôm mặt đau đớn, khiến đội ngũ y tế phải lập tức vào cuộc.

Sau thời gian hội ý, quyết định cuối cùng của trọng tài lại khiến khán giả sững sờ. Vũ Văn Kiên bị xử thua. Võ sĩ Việt Nam không kìm được nước mắt vì uất ức ngay trên sàn đấu.

Ảnh hưởng của công tác trọng tài tại SEA Games 33 lần này là rất rõ rệt. Không chỉ đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự không hài lòng, mà đoàn Malaysia cũng đã phản ứng mạnh mẽ với cách điều hành trận đấu ở môn pencak silat.

Võ sĩ Việt Nam (giáp xanh) bị xử thua vì ra đòn phạm quy.

Trong trận tứ kết hạng cân 50-55 kg nữ gặp võ sĩ Thái Lan, VĐV Nor Farah Mazlan của Malaysia thi đấu rất quyết liệt và liên tục tung ra các pha tấn công hiệu quả, nhưng lại bị xử ép, không được trọng tài chấm điểm xứng đáng.

Trước đó, ngày 15/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam khép lại vòng tứ kết nội dung đối kháng tại SEA Games 33 với thành tích toàn thắng 7 trận, đưa tổng cộng 10 võ sĩ vào vòng bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc Pencak Silat đã chắc chắn có thêm ít nhất ba tấm HCĐ.

Vòng bán kết môn Pencak Silat diễn ra vào ngày 16/12, bắt đầu từ 10 giờ sáng. Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ tranh tài ở 10 hạng cân (8 hạng cân nam, 2 hạng cân nữ) với mục tiêu giành vé vào chung kết và mang về những tấm HCV danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.