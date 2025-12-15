Trượt HCV SEA Games 33, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn được thưởng lớn

(VTC News) -

VFV thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù đã để thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Thực tế, nỗ lực của các cầu thủ rất đáng khen ngợi và họ chỉ thiếu một chút may mắn để giành huy chương vàng.

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng nóng.

Trong set 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục 25-19 trước đối thủ. Sang set 2, đội chủ nhà dễ dàng thắng lại 25-13 khi tuyển Việt Nam mắc rất nhiều sai lầm. Set 3 lại chứng kiến phong độ ấn tượng của Thái Lan khi họ thắng 25-18. Ở set 4, Việt Nam thắng 25-23.

Trong hiệp đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tạo nên màn so tài hấp dẫn. Thanh Thuý và đồng đội dẫn điểm, nhưng Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp. Hai đội giằng co từng điểm. Set 5 theo luật đánh đến điểm 15 (cách 2 điểm) nhưng 2 đội so kè nhau đến tỷ số 23-23.

Cuối cùng, ở thời điểm quyết định, Thái Lan vẫn là đội lỳ lợm và chính xác hơn. Đội chủ nhà thắng 25-23 để kết thúc trận chung kết kịch tính.

Kết thúc trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, Trần Thị Thanh Thuý và đồng đội đổ gục xuống sân. Các tuyển thủ Việt Nam rơi nước mắt trong buồn bã và tiếc nuối. Bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành tấm huy chương vàng lịch sử.