Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Australia, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

U23 Trung Quốc 1-0 U23 Australia Tiếp tục cập nhật Peng Xiao 43'

Trận U23 Trung Quốc đấu với U23 Australia thuộc bảng D giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 11/1.

Đội hình U23 Trung Quốc vs U23 Australia

U23 Trung Quốc: Li Hao (16), Hu Hetao (2), He Yiran (3), Umidjan Yusup (4), Xu Bin (6), Mutellip Iminqari (8), Behram Abduweli (9), Wang Yudong (10), Peng Xiao (15), Li Zhenquan (20), Yang Xi (23).

U23 Australia: Steven Hall (1), Joshua Rawlins (3), Kaelan Majekodunmi (6), v (8), Nathanael Blair (9), Aydan Hammond (10), Yaya Dukuly (11), Ethan Alagich (14), Nathan Paull (15), Overy James (21), Mathias Macallister (23).

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 sau mỗi trận đấu, theo thông tin chính thức trên trang chủ AFC. Tính đến hết trận U23 Trung Quốc gặp U23 Australia, cục diện xếp hạng bảng D như sau.

bàn thua Điểm 1 Australia 1 2-1 3 2 Iraq 1 0-0 1 3 Trung Quốc 1 0-0 1 4 Thái Lan 1 1-2 0

Thông tin U23 Trung Quốc và U23 Australia

U23 Australia có cơ hội giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 sớm 1 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Tony Vidmar chỉ cần đánh bại U23 Trung Quốc để chắc suất vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu này, họ cần làm tốt hơn trận đấu ở vòng loại. Khi đó, U23 Australia bị U23 Trung Quốc cầm hoà không bàn thắng.

“Họ rất mạnh trong các pha tranh chấp, sở hữu những cầu thủ tốt và là một đội bóng chơi thiên về thể lực”, huấn luyện viên Vidmar đề cao đối thủ, dù U23 Trung Quốc từng thua U23 Việt Nam trong trận giao hữu ngay trên sân nhà và không được đánh giá cao.

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Trung Quốc hoà 0-0 với U23 Iraq sau màn trình diễn bế tắc. Hàng công của đội bóng này kém hiệu quả với lối chơi mờ nhạt. Dù vậy, U23 Trung Quốc không dễ bị đánh bại nhờ hàng thủ chơi bóng rất quyết liệt và mạnh về thể chất.