Vietlott 27/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 27/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 27/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/2 - Xổ số Mega 6/45 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 27/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được tổ chức quay số định kỳ lúc 18h00 vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi chủ động theo dõi kết quả.

- Trường hợp có điều chỉnh về lịch hoặc thời gian quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi kịp thời cập nhật.

- Mỗi kỳ quay thưởng đều sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, có sự giám sát của các đơn vị chức năng, bảo đảm quá trình quay diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 diễn ra thuận lợi, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng.

- Vé trúng giải phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; các bộ số trên vé cần trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Mỗi vé chỉ được sử dụng cho một kỳ quay duy nhất khi mua trước thời điểm quay ít nhất 15 phút. Vé phát hành sau mốc này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền trực tiếp tại điểm bán vé hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, thủ tục gọn nhẹ và thời gian xử lý nhanh chóng.

- Đối với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ lĩnh thưởng theo đúng quy định.

- Vietlott cam kết chi trả tiền thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn đã công bố, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc diện bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Hình thức chi trả: Giải thưởng được Vietlott thanh toán bằng đồng Việt Nam; người trúng giải có nghĩa vụ kê khai và thực hiện đầy đủ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để quá trình xác minh, lĩnh thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 27/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.