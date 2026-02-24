Vietlott 24/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 24/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 24/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/2 - Xổ số Power 6/55 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/2/2026 - Vietlott Power 6/55 24/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và cơ hội trúng Jackpot có giá trị tích lũy cao.

- Lịch quay thưởng Power 6/55 được tổ chức cố định vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo tính công khai, minh bạch và có sự giám sát theo quy định.

- Trong trường hợp điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời theo dõi và cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn được chấp nhận thanh toán.

- Khi đi nhận thưởng, người chơi cần xuất trình vé trúng hợp lệ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời thực hiện thủ tục tại điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để hệ thống kịp thời cập nhật kết quả và hạn chế sai sót, người trúng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới tiến hành kiểm tra vé và làm thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian kiểm tra, xác thực vé trúng, quá trình chi trả sẽ được tạm hoãn. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi xuất hiện vé trúng hợp lệ.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé khớp 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng, đồng thời tích lũy nếu chưa tìm được người trúng giải.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải thưởng phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có mệnh giá 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải thưởng có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 24/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.