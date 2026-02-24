XSMT 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 24/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 24/2. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 24/2 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng ở Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMT được quay số tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kỳ quay XSMT có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được mở thưởng tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Khi trúng số, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên vé trúng hoặc lựa chọn các đại lý vé số gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận thưởng.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý thường được ưu tiên vì tiện lợi, nhanh chóng, nhưng người trúng sẽ phải trả phí đổi vé, mức phí phổ biến khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được lĩnh đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm chi phí dịch vụ.

- Khi đi nhận giải, người trúng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe để phục vụ công tác xác minh.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ ngày vé hết hạn lưu hành. Sau khi hết thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.

