XSMT 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 23/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 23/2. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 23/2 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng ở Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được quay số tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kỳ quay XSMT sẽ có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Sau khi trúng số, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết của tỉnh, thành phố được in trên vé trúng hoặc ghé các đại lý vé số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận giải.

- Đổi thưởng tại đại lý địa phương thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn, tiết kiệm thời gian đi lại. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi vé, mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

- Lưu ý, khi đi nhận thưởng, người trúng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu để hoàn tất thủ tục xác minh.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần còn nguyên vẹn như lúc phát hành, đúng kích thước, đủ dãy số dự thưởng; không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Người trúng phải thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Giải thưởng được chi trả một lần duy nhất, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người nhận.

- Nếu một tờ vé cùng lúc trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được lĩnh toàn bộ các khoản thưởng tương ứng.

