Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

(VTC News) -

Sở Du lịch TP.HCM cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lượng khách đến TP.HCM tăng rất mạnh so với Tết Ất Tỵ. Thành phố đã đón 4,32 triệu lượt tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng 35% so với Tết 2025. Đặc biệt, khách quốc tế tăng rất mạnh với 170.000 lượt, tăng 51,7%.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (14-22/2), doanh thu du lịch TP.HCM ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng gần 43% so với Tết năm ngoái.

Khách chen chúc ở đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết.

Đây là địa chỉ thu hút rất đông du khách và người dân TP.HCM vui chơi, tham quan.

Cũng theo Sở Du lịch TP.HCM, Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận xu hướng khách du lịch tập trung ở đô thị, vui chơi – tham quan – trải nghiệm Tết ở các khu vực trung tâm, với các sản phẩm đặc trưng.

Khách nội địa đến TP.HCM chủ yếu là nhóm thăm thân nhân kết hợp du lịch, nhóm gia đình – bạn bè với xu hướng đi ngắn ngày, “đi trong nội đô” điểm đến là đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm, ẩm thực... cao điểm là các ngày sát Tết và từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết năm nay tăng ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực, kết hợp tour lân cận Thành phố thuận tiện di chuyển.

Với lợi thế loạt chuỗi hoạt động Tết cố định, quy mô lớn đã giúp TP.HCM “giữ khách ở lại Thành phố” và tăng chi tiêu dịch vụ.

Các công viên, vườn hoa Tết ở khu vực trung tâm cũng đông đúc khách.

Với thị trường nội địa, Tết Bính Ngọ thể hiện xu hướng khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống dịch vụ hoàn thiện, đa dạng, hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp với các nhóm gia đình nhiều thế hệ.

Cũng vì vậy mà các điểm đến có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng và khả năng kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn hàng đầu Tết này.

Tết đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, thu hút khách tại nhiều khu vực, từ trung tâm Thành phố đến Bình Dương, Vũng Tàu. Đường hoa, đường sách Tết, chợ hoa Tết cũng được tổ chức mở rộng đến Bình Dương, Vũng Tàu, Bà Rịa...

Khách đổ về vui chơi, du lịch tại Cần Giờ.

Đặc biệt, lượng khách tăng mạnh ghi nhận tại Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh thành khác cũng đến tham quan, dâng hương, tưởng niệm từ khi công viên mở cửa (25 tháng Chạp) đến suốt kỳ nghỉ Tết.

Một điểm đến cũng thu hút rất đông khách dịp Tết này là Cần Giờ. Lần đầu tiên nơi này tổ chức lễ hội Tết quy mô lớn. Chỉ trong ngày đầu mở cửa (7/2) đã đón hơn 10.000 khách đổ về du xuân.

Bên cạnh đó, các điểm đến như Vũng Tàu, Côn Đảo, Hồ Tràm, Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến, Hồ Cốc... ghi nhận lượng khách lưu trú tăng rất cao trong kỳ nghỉ. Khách đến đông nhất là từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Công suất phòng của các khách sạn, khu du lịch lắp đầy trên 75%, đặc biệt khu vực Hồ Tràm, Long Hải nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong các ngày cao điểm.

Đại diện Đặc khu Côn Đảo cho biết trong 4 ngày cao điểm từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, Côn Đảo đón khoảng 5.350 lượt khách trong nước và quốc tế; riêng mùng 3 Tết đạt đỉnh với gần 2.400 lượt.

Tại Vũng Tàu, thống kê sơ bộ đến mùng 5 Tết, địa phương này đón gần 150.000 lượt khách đến tắm biển, tham quan và nghỉ dưỡng.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỷ đồng.

Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.