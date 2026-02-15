Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa, hơn 80 hoạt động trải dài khắp TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 28 tháng Chạp (15/2), lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ TP.HCM đã mở cửa đón khách. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết lễ hội diễn ra từ 15 - 22/2 (hết mùng 6 Tết). Điểm mới nổi bật là mở rộng không gian tổ chức tại nhiều khu vực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân sau sáp nhập địa giới hành chính.

Ban tổ chức cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết với xu hướng đọc hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng thời đại số.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại lễ hội đường sách Tết TP.HCM Tết Bính Ngọ.

Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” quy tụ sự tham gia của hơn 20 đơn vị xuất bản và phát hành hàng đầu cả nước, tạo nên một không gian tri thức đa sắc màu trên tổng diện tích hơn 13.000 m².

Lễ hội sách Tết Bính Ngọ diễn ra tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), là điểm hẹn của những trải nghiệm văn hóa, công nghệ và nghệ thuật đóng sách thủ công tinh tế, đáp ứng thông điệp "Tết này, không chỉ đi chơi - mà đi mở tư duy".

Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng cùng khoảng 15 chương trình đặc trưng tại 2 đường sách Nguyễn Văn Bình và đường sách Thủ Đức.

Một số gia đình đưa con đi mua sách ngay khi lễ hội vừa mở cửa đón khách.

Nội dung không chỉ dừng lại ở trưng bày và giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm công chúng.

Trong đó, tại phân khu A (với chủ đề Xuân hội tụ), không gian di sản được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Nơi này trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách quý “Dó vương hương chữ” giới thiệu các ấn bản in trên giấy dó, trong đó có ấn bản Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942), cùng các tác phẩm thuộc nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp (Fine Bookbinding) với kỹ thuật bọc da và mạ vàng.

Trong khuôn khổ lễ hội đường sách tết, nhiều sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt.

Không gian này cũng là nơi diễn ra triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập”, cho phép du khách hình dung trực quan tiềm năng phát triển của Thành phố mới nhờ công nghệ AR. Du khách có thể quét mã QR bằng thiết bị cá nhân, để có thêm thông tin về những giá trị văn hóa - lịch sử của từng địa phương thuộc TP.HCM.

Phân khu B (Vững bước) tập trung vào trải nghiệm công nghệ với hệ thống AI tìm sách, không gian thực tế tăng cường (AR) trên sa bàn thành phố sau sáp nhập và các trò chơi tương tác số.

Ở sân khấu trung tâm, tổ chức 8 buổi giao lưu cùng tác giả, nhà nghiên cứu và ê-kíp xuất bản như nhà văn Xuân Phượng, tác giả Ngọc Trần, Trần Đại Thắng…xuyên suốt các ngày Tết.

Phân khu C (Vươn mình) phát huy các hoạt động mang tính cộng đồng, như ATM sách nghĩa tình, nơi người dân có thể trao tặng và nhận sách.

Năm nay, lễ hội đường sách Tết được tổ chức tại nhiều khu vực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân sau sáp nhập địa giới hành chính.

Chương trình “Lì xì sách Tết” diễn ra vào Mùng 1, trao tặng hàng nghìn bản sách như lời chúc đầu năm gắn với tri thức.

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, mô hình “Sạp báo Xuân không người bán” được duy trì với mức giá đồng nhất, gây quỹ hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết người dân đến đây được nhận thẻ đọc sách miễn phí. Chỉ cần cài mã vào các thiết bị di động là có thể nghe sách nói miễn phí.

Ngoài ra còn có không gian dành cho các em thiếu nhi tham gia các trò chơi truyền thống dân gian và được tặng sách.

Theo ông Hồi, mỗi khu vực đều có một điểm nhấn để thu hút mọi người. Như khu A, điểm nhấn lớn nhất là ứng dụng công nghệ trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Có đầy đủ lịch sử con đường bằng công nghệ 3D, bản đồ số. Thứ hai là có những quyển sách gọi là bảo vật quốc gia. Thứ ba là những mô hình sách được chuyển thể của Bác được chuyển qua nhiều thứ tiếng và phát hành ra nước ngoài.

Lễ hội đường sách Tết TP.HCM đã trải qua 16 năm, một hành trình bền bỉ của Thành phố trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc.

Tại khu C, điểm nhấn chính là ATM sách nghĩa tình, để mọi người đến đây nhận sách. Người dân được chọn đầu sách, đồng thời được bấm ATM để nhận lì xì sách đầu năm.

Từ những ngày đầu với quy mô còn khiêm tốn, đến nay lễ hội đường sách Tết đã trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu, là điểm hẹn quen thuộc, giàu ý nghĩa của người dân và du khách mỗi dịp Tết về.