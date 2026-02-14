Bên trong xưởng bánh chưng làm bằng máy ở TP.HCM

73 tuổi, ông Phạm Văn Hải vẫn đều đặn từ quê Cái Bè (Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp) lên TP.HCM mỗi mùa Tết để tham gia gói bánh chưng tại xưởng. Theo ông, so với làm bánh thủ công ngày trước, hệ thống máy móc hiện nay giúp công việc nhẹ hơn, nhanh hơn và chất lượng bánh ổn định hơn. Mỗi năm, xưởng lại có thêm những cải tiến mới để bánh đẹp hơn, đều hơn.