Đăng sai sự thật về lễ hội di sản quốc gia, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 6/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.H. (SN 1986, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Chị T.T.H. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 21/2/2026, tài khoản TikTok “G. (M.T.H.V)” đăng tải video dài 3 phút 24 giây chia sẻ trải nghiệm khi ghi hình tại Lễ hội Trò Trám (hay còn gọi là lễ hội “Linh tinh tình phộc”) xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Video thu hút khoảng 209.000 lượt xem, hơn 5.200 lượt tương tác, 266 bình luận và 1.579 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nội dung video phản ánh sai lệch về hoạt động của lễ hội, gây hiểu lầm cho người xem về tín ngưỡng phồn thực của lễ hội Trò Trám – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến khoảng 12h30 ngày 22/2/2026, chủ tài khoản đã chuyển video sang chế độ riêng tư.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ xác định tài khoản TikTok trên do bà T.T.H. quản trị và đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của Lễ hội Trò Trám.

Làm việc với cơ quan công an, bà H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội Bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.H. về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi, bổ sung tại Điều 37, Nghị định 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 của Chính phủ, mức phạt tiền 7.500.000 đồng.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, tránh lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và các giá trị văn hóa truyền thống.