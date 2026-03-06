+
++
Dưới thời ông Vũ Thế Phiệt, ACV kinh doanh ra sao?
(VTC News) -
Dưới thời ông Vũ Thế Phiệt, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đơn vị quản lý 22 sân bay trên cả nước ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh.
QUỲNH TRANG
Tin mới
