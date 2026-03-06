Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội nhiều ngày có mưa

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong hôm nay và ngày mai (7/3), Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ trong ngày tăng, tuy nhiên đêm và sáng trời vẫn rét.

Ngày và đêm 6/3, các địa phương từ Hà Tĩnh đến phía Đông Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hoà, phía Tây Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định thời tiết từ đêm 7/3 đến ngày 15/3, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, khoảng đêm 8-10/3, các khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8-9/3 cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét về đêm và sáng.

Ngoài ra, theo nhận định của Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông. Trong 3-10 ngày sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau hoạt động ổn định. Khoảng 9-10/3, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông trở lại.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong thời kỳ dự báo, Trung Trung Bộ phổ biến có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong đó, thời kỳ từ 9-11/3, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các khu vực khác duy trình chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay (6/3), thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi khi mưa chỉ xuất hiện một vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 23-25°C. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội, khu vực này phổ biến âm u, nhiều ngày có mưa.

Trong 10 ngày tới, dự báo, Hà Nội nhiều ngày có mưa. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, trong ngày mai và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 19°C, nhiệt độ cao nhất dao động 23-24°C.

Ngày 9/3, khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì mức 23°C, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 21°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không cao, chỉ khoảng 2°C.

Sang ngày 10/3, tác động của đợt không khí lạnh yếu, Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất còn 21°C, thấp nhất 18°C, trời nhiều mây, có mưa dông. Trời rét về đêm và sáng.

Trong hai ngày 11-12/3, khu vực này mặc dù nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 23°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-19°C.

Ba ngày cuối thời kỳ dự báo (13-15/3), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 25°C, thấp nhất 21°C. Tuy nhiên, hình thái thời tiết không mưa chỉ duy trì trong ngày 13/3, sang ngày 14-15/3, khu vực này xuất hiện mưa rào.