Hà Nội oi bức khác thường, người dân mặc áo phông, quần lửng ra đường

Miền Bắc đang trong giai đoạn đầu xuân nhưng nhiều khu vực tăng nhiệt mạnh, gây cảm giác oi bức như giữa mùa hè. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nền nhiệt phổ biến dao động 31-34°C, một số nơi tiệm cận ngưỡng nắng nóng.
Trưa 2/3, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt tăng cao so với những ngày cuối tháng 2 còn se lạnh. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào khoảng 11h30 cùng ngày, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 29°C.
Thay vì mặc áo ấm như những ngày trước, nhiều người chọn áo phông, quần lửng hoặc quần soóc khi ra đường.
Chị Diệu Linh (35 tuổi, trú tại Long Biên) cho biết, sáng sớm chị vẫn mặc áo dài tay khi ra khỏi nhà, nhưng đến trưa phải cởi bớt vì quá nóng. “Tôi không nghĩ đầu tháng 3 mà trời lại oi thế này. Đi ngoài đường một lúc là mồ hôi ra nhiều, cảm giác rất khó chịu”, chị Linh nói.
Ngồi nghỉ bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nữ du khách nước ngoài liên tục dùng quạt tay để xua bớt cái nóng. Theo chia sẻ của nữ du khách, chị sang Việt Nam dịp đầu năm với kỳ vọng thời tiết mát mẻ, nhưng khá bất ngờ khi Hà Nội oi bức hơn dự tính.
Nắng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp khiến không khí khô và oi bức.
Với công nhân xây dựng, shipper hay người bán hàng rong, việc làm việc ngoài trời giữa trưa nắng trở nên vất vả hơn.
Nắng nóng cùng với thời tiết hanh khô gây vất vả cho những người lao động mưu sinh ngoài trời.
Theo dự báo, trạng thái nắng nóng đầu tháng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Từ đêm 2/3, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.
Từ ngày 3/3, miền Bắc, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa chuyển lạnh, cảm nhận rõ nhất vào ban đêm và sáng sớm. Vùng núi Đông Bắc Bộ có thể rét diện rộng trong cả ngày. Nhiệt độ tại Hà Nội trong các ngày 4-5/3 được dự báo giảm xuống mức thấp nhất khoảng 17-18°C, cao nhất khoảng 23°C.