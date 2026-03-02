Hà Nội oi bức khác thường, người dân mặc áo phông, quần lửng ra đường

Chị Diệu Linh (35 tuổi, trú tại Long Biên) cho biết, sáng sớm chị vẫn mặc áo dài tay khi ra khỏi nhà, nhưng đến trưa phải cởi bớt vì quá nóng. “Tôi không nghĩ đầu tháng 3 mà trời lại oi thế này. Đi ngoài đường một lúc là mồ hôi ra nhiều, cảm giác rất khó chịu”, chị Linh nói.