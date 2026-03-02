Cristiano Ronaldo nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo, 41 tuổi, đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp sau khi dính chấn thương trong màu áo Al-Nassr. Đây vốn là cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới mà siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng đến.

Trong chiến thắng 3-1 của Al-Nassr trước Al-Fayha tại giải Vô địch Quốc gia Ả Rập Xê Út, Ronaldo có dấu hiệu bị chấn thương cơ. Đáng chú ý, anh còn sút hỏng phạt đền ở đầu hiệp một khi tỷ số đang là 0-0.

Phút 12 trong cuộc đối đầu Al-Fayha thuộc vòng 24 Saudi Pro League, Al Nassr được trao cơ hội trên chấm 11 m khi Mohamed Simakan bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo nhận trọng trách thực hiện quả phạt đền, song cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc bên trái. Đây đã là lần thứ 36 ngôi sao người Bồ Đào Nha đá hỏng phạt đền trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo vẫn đang trên đường đạt cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp. (Nguồn: The Sun)

Phút 80, ngay sau khi đội nhà vượt lên dẫn trước, Ronaldo ra hiệu xin thay người và rời sân với vẻ mặt đầy thất vọng. Sau đó, anh được nhìn thấy ngồi trên ghế dự bị với túi đá chườm phía sau đầu gối. Đây là trận thứ hai liên tiếp cầu thủ kỳ cựu phải rời sân sớm, sau trận gặp Al-Najma.

HLV Jorge Jesus của Al-Nassr xác nhận Ronaldo sẽ được kiểm tra y tế khẩn cấp: “Ronaldo bị mỏi cơ. Bộ phận y tế sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để đánh giá chính xác tình trạng của cậu ấy”.

Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là World Cup khởi tranh, bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào cũng có thể khiến chân sút người Bồ Đào Nha lỡ hẹn với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

Hiện Cristiano Ronaldo đã ghi tổng cộng 965 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp. Nếu tận dụng trọn vẹn 36 quả phạt đền từng bỏ lỡ, anh đã có thể cán mốc 1.000 bàn thắng. Tuy nhiên, cột mốc lịch sử ấy lúc này vẫn còn cách siêu sao người Bồ Đào Nha thêm 35 bàn nữa.

Mùa này, anh đã ghi 21 bàn tại Saudi Pro League, xếp sau Julian Quinones (22 bàn) và Ivan Toney (23 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới.