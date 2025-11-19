Ronaldo dự tiệc của Tổng thống Trump tại Nhà trắng

(VTC News) -

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo dự tiệc tối tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức nhằm vinh danh Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman ngày 18/11.

Phát biểu tại bữa tiệc, ông Trump đã dành những lời đặc biệt cho siêu sao 40 tuổi. Ông Trump cho biết con trai út Barron rất ấn tượng khi gặp Ronaldo, thậm chí còn đùa rằng con trai "có lẽ tôn trọng bố hơn" vì được bố "tạo cơ hội để gặp Ronaldo" ngay tại Nhà Trắng.

Cristiano Ronaldo dự tiệc tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cho Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ, ngày 18/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Tom Brenner)

Ronaldo đã ghi hơn 950 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh hiện thi đấu cho Al-Nassr của giải Saudi Pro League theo hợp đồng đến năm 2027.

Al-Nassr phần lớn thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công (PIF) Ả Rập Xê-út do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Ronaldo trở thành biểu tượng cho làn sóng đầu tư của Ả Rập Xê-út vào bóng đá. Các đội bóng nước này đã chi hơn 3 tỷ USD để chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo gọi Thái tử là “sếp của chúng tôi”. Đầu tháng này, anh cũng tham gia một sự kiện của Bộ Du lịch Ả Rập Xê-út tại Riyadh, nơi anh ca ngợi các dự án phát triển của vương quốc và bày tỏ hy vọng Ả Rập Xê-út đăng cai World Cup 2034.

Đây là chuyến thăm hiếm hoi của Ronaldo tới Mỹ. Anh chưa thi đấu tại đây từ năm 2014.

Ngoài Ronaldo, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi bật trong thể thao, công nghệ và tài chính, bao gồm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell,...

Bữa tiệc được xem là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ Mỹ – Ả Rập Xê-út, trong bối cảnh Riyadh đẩy mạnh đầu tư vào Mỹ và mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và thể thao.