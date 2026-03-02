(VTC News) -

Mỹ-Israel tấn công, Iran đáp trả khiến Trung Đông rực lửa.

Tổng hợp toàn cảnh diễn biến chiến sự Mỹ-Israel-Iran từ khi chiến dịch của Mỹ-Israel bùng nổ ngày 28/2

Sau nhiều tuần đàm phán không có kết quả đột phá, chiều 28/2, Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên tiếng sau khi Israel tuyên bố phát động "cuộc tấn công phủ đầu" này. Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ cái mà ông mô tả là "mối đe dọa" do chính phủ Iran gây ra; tuyên bố sẽ phá hủy tên lửa và san bằng ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Ông Trump cho rằng Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025. “Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Khói bốc lên ở khu nhà ở của Lãnh tụ tối cao Iran. (Ảnh: Airbus)

Mỹ-Israel bắt đầu tấn công

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết nhiều tiếng “nổ khủng khiếp” đã vang lên tại thủ đô Tehran, được cho do các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích. Trong tuyên bố chính thức, IDF cho biết: “Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Sư tử gầm", chúng tôi tấn công các mục tiêu của chế độ Iran ngay tại trái tim Tehran”. Các đợt không kích quy mô lớn tại ít nhất 7 địa điểm bị tấn công nhằm thiết lập ưu thế trên không và “mở đường tiến vào Tehran”.

Một số vụ nổ xảy ra gần các khách sạn lớn và trung tâm thương mại, khiến người dân Iran rơi vào trạng thái hoảng sợ khi chiến dịch quân sự đang tiến sát khu dân cư. Nhiều người bắt đầu tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm, lo ngại xung đột có thể kéo dài.

Những hình ảnh đầu tiên cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran, sự tan hoang tại các địa điểm bị tấn công cho thấy tình hình căng thẳng đang đẩy Trung Đông vào cuộc đối đầu quân sự mới. Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm".

Chiến đấu cơ xuất hiện trên bầu trời Tehran, người dân ở cả Iran và các khu vực lân cận vội vã tìm nơi trú ẩn.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm tại Tehran, trong đó có nơi diễn ra cuộc họp của quan chức cấp cao Iran. Hình ảnh vệ tinh từ Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ khu phức hợp của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran. Thiệt hại trong hình ảnh cho thấy một số tòa nhà thuộc khu phức hợp bị trúng bom sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran.

Trong diễn biến khác, truyền thông nhà nước Iran tuyên bố hàng chục học sinh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trường học ở miền nam nước này. Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không dân sự Flightradar24 cho thấy không phận từ Iran đến Israel vắng bóng máy bay, do các hãng hàng không tránh xa khu vực chiến sự.

Iran đáp trả

Các tiếng nổ vang lên khi một vật thể bay từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Dubai. (Nguồn: The New York Times)

Sau các cuộc tấn công, hệ thống phòng không Iran chịu tổn thất nặng nề. Nước này cũng nhanh chóng đáp trả, nhắm đến các căn cữ Mỹ và Israel tại khu vực.

Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln ở vùng Vịnh, sau các cuộc không kích Mỹ-Israel khiến Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng. Lực lượng này đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố”.

Truyền thông nhà nước Iran ngày Chủ nhật đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã thiệt mạng.

Iran cũng phóng UAV và tên lửa tấn công trực tiếp Israel để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ - Israel, khiến Tel Aviv phải kích hoạt phòng không toàn quốc.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này “hoàn toàn sẵn sàng” và sẽ khiến những bên tấn công “phải hối hận về hành động của mình”, sau các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công của Israel sáng 28/2 đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng phòng thủ và các địa điểm phi quân sự tại nhiều thành phố.

Iran sau đó phát động cuộc tấn công trả đũa khắp Trung Đông, bắn tên lửa vào các cơ sở Mỹ và Israel ở UAE, Qatar, Bahrain.

Các cuộc tấn công tuy được tuyên bố nhắm vào cơ sở quân sự, song ghi nhận trên hiện trường cho thấy các cơ sở dân sự cũng bị ảnh hưởng. Một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Dubai bốc cháy dữ dội, khiến 4 người bị thương sau khi trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran. Khách sạn 5 sao Fairmont The Palm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Palm Jumeirah (Dubai) bốc cháy ngày 28/2 sau khi trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran, diễn ra giữa lúc Tehran đáp trả loạt không kích của Israel và Mỹ.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa bùng lên gần lối vào tòa nhà, cột khói đen dày đặc bao trùm đường chân trời thành phố. Chính quyền địa phương xác nhận bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và đám cháy sau đó được khống chế.

IRGC sau đó tuyên bố đã phá hủy radar AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD của Mỹ tại Qatar trong đòn đáp trả sau các cuộc không kích nhằm vào Iran. Hệ thống AN/FPS-132 là radar cảnh báo sớm có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên tới gần 5.000 km. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Đồng thời, sau cái chết của lãnh tụ tối cao, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo về việc bắt đầu "chiến dịch tấn công tàn khốc nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran". IRGC cho biết cuộc tấn công sẽ bắt đầu "chỉ trong chốc lát" và sẽ nhắm vào "các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ khủng bố của Mỹ" trong khu vực.

Nói về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, họ cho biết “chúng tôi đã mất một lãnh đạo vĩ đại và vô cùng thương tiếc ông ấy”. Tuyên bố nói thêm rằng “bàn tay trả thù của dân tộc Iran sẽ không để chúng thoát tội”, và IRGC sẽ “kiên quyết đối đầu với các âm mưu trong nước và ngoài nước”.

Căng thẳng càng ngày càng dâng cao trong khu vực khi nhiều lực lượng đồng minh Iran tại Trung Đông tuyên bố sẵn sàng phản công. “Trục kháng chiến”, trải dài từ Iraq, Lebanon đến Yemen, đồng loạt phát tín hiệu sẵn sàng tham chiến.

Lực lượng cứu hộ Israel nhanh chóng được triển khai tới hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở Tel Aviv sau khi tên lửa đạn đạo Iran tập kích nhiều khu vực trong thành phố. (Nguồn: The New York Times)

Trong khi các bên tiếp tục căng thẳng quân sự, những tín hiệu nối lại đàm phán xuất hiện nhưng chưa đáng kể.

Thiệt hại dân sự tiếp tục tăng. Dù Israel cho biết chưa nắm được thông tin về bất kỳ cuộc không kích nào của Israel hoặc Mỹ nhằm vào khu vực một trường học tại miền Nam Iran - nhưng nơi này được cho là có hơn 100 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, 6 người chết, hơn 20 người bị thương sau khi khu dân cư Israel trúng tên lửa của Iran.

(Tiếp tục cập nhật)