Đình Bắc, Phương Mỹ Chi vào vòng Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

(VTC News) -

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 chọn ra 19 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng, dựa trên kết quả bỏ phiếu tại phiên họp lần thứ nhất tổ chức mới đây.

Danh sách năm nay ghi nhận nhiều gương mặt quen thuộc, có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội; tiêu biểu như ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đức Phúc, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, ca sĩ Hoà Minzy, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, trưởng bản Mùa A Thi.

19 gương mặt đề cử xuất sắc lọt vòng Bình chọn trực tuyến của Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)

Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những thanh niên trẻ tuổi dưới 35, có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng - an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật và quản lý hành chính nhà nước.

Ban tổ chức cho biết, trong năm 2025 có 145 hồ sơ đề cử gửi về từ 37 đơn vị trên toàn quốc với thành phần đa dạng về giới tính, độ tuổi và các thành tích, trong đó có cả hồ sơ tự ứng cử. Sau vòng đánh giá công phu và bỏ phiếu bằng phần mềm, Hội đồng đã rút gọn danh sách từ 31 đề cử tiêu biểu xuống còn 19 gương mặt vào vòng bình chọn trực tuyến.

Danh sách 19 đề cử cụ thể như sau:

Lĩnh vực Học tập:

1. Lê Kiến Thành (2007), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai.

2. Trần Minh Hoàng (2007), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Lương Thái Duy (2008), Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội.

Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học:

4. TS. Đặng Thị Lệ Hằng (1993), Phó Trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. TS. Phạm Anh Tuấn (1991), Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển.

6. TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (1991), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

Lĩnh vực Lao động sản xuất:

7. Nguyễn Chí Đông (1996), Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp:

8. Phạm Chí Nhu (1991), Giám đốc điều hành Coolmate.

9. Lê Thị Hồng (1991), Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu tư Khởi nghiệp Việt Nam.

Lĩnh vực Quốc phòng:

10. Đại uý Đoàn Văn Chí (1997), Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị.

11. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (1993), Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Lĩnh vực An ninh trật tự:

12. Đại uý Nguyễn Hữu Dũng (1991), Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.

13. Đại uý Trần Quốc Khánh (1994), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

Lĩnh vực Thể dục thể thao:

14. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (2004), Tiền đạo Câu lạc bộ Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

15. VĐV Nguyễn Thị Hương (2001), Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam.

Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật:

16. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy, 1995), Nghệ sỹ tự do.

17. Ca sĩ Phương Mỹ Chi (2003), Đại học Swinburne; Chủ tịch PMC Entertainment.

18. Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (1996), Nghệ sĩ tự do.

Lĩnh vực Hoạt động xã hội:

19. Mùa A Thi (1999), Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Theo Ban Tổ chức, vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 2/3 đến hết ngày 16/3. Sau đó, Hội đồng xét tặng sẽ họp lần thứ hai để lựa chọn 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và các “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2025.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026 tại Hà Nội.