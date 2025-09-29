Bí thư Trung ương Đoàn: Logo Đại hội Đoàn XIII phải khắc họa khát vọng tuổi trẻ

(VTC News) -

Tại họp báo giới thiệu Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam và đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng phong trào thanh thiếu nhi.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ tại buổi lễ.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến nhanh chóng, đặc biệt Đảng và Nhà nước đã có những định hướng, chiến lược mới rất quan trọng. Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách, nghị quyết cụ thể, quan trọng để thanh niên cùng hành động trong giai đoạn mới. Do đó, công tác tuyên truyền cho Đại hội, mà khởi đầu là việc tìm ra một biểu trưng xứng tầm, mang một ý nghĩa đặc biệt.

Bà Trang cho rằng cuộc thi không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một thiết kế đẹp. Nó được xem như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên khi tìm hiểu về cuộc thi cũng là lúc họ thấu hiểu hơn về vai trò và sứ mệnh của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, logo phải thể hiện được tiếng nói, khát vọng của người trẻ, thắp lên niềm tin về những hướng đi mới của tổ chức Đoàn.

"Logo phải thể hiện được tính chính trị nhưng không kém phần hiện đại và phải tạo được trào lưu mới trong đoàn viên thanh niên khi sử dụng", bà Trang nói.

Ngoài ra, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ về tư tưởng chủ đạo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với nội dung "Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII phải thể hiện đậm nét tinh thần "Tiên phong", cụ thể hóa qua 5 nội dung cốt lõi: Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong trong làm giàu, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, bà Nguyễn Phạm Duy Trang phát động cuộc thi và kêu gọi tất cả họa sĩ, nhà thiết kế chuyên nghiệp, không chuyên, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các em thiếu nhi, nhân dân cả nước cũng như là ngoài nước sẽ dành tâm huyết, tình cảm và sự sáng tạo của mình để tham gia.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước thì sẽ tuyên truyền sâu rộng tinh thần và thể lệ cuộc thi đến với đông đảo thanh thiếu nhi trong cả nước để cùng hưởng ứng tham gia cuộc thi.