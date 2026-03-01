Biên tập viên truyền hình Iran bật khóc khi thông báo lãnh tụ tối cao 'tử vì đạo'

(VTC News) -

Người dẫn chương trình truyền hình Iran bật khóc trên sóng khi thông báo lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng sau cuộc không kích mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện.

Trong bản tin phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình đọc: “Thượng đế vĩ đại. Với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi xin thông báo tới Nhân dân Iran rằng Đại Giáo chủ Ali Khamenei, Lãnh tụ của Cách mạng Hồi giáo, đã tử vì đạo..." Sau đó, ông không kìm được nước mắt. Tiếng khóc cũng vang lên trong trường quay khi bản tin tiếp tục.

Giới chức Iran tuyên bố sẽ để tang 40 ngày cho nhà lãnh đạo 86 tuổi, người được cho là tử vong tại khu nhà riêng cùng con gái, con rể và cháu trai.

Trên một kênh nhà nước khác, phát thanh viên đọc thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trong đó cho rằng cái chết của Khamenei sẽ khơi dậy “một cuộc trỗi dậy chống lại những kẻ áp bức”, trong khi các câu kinh Qur’an được phát nền.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông thiệt mạng khi đang làm việc tại văn phòng trong khuôn viên nhà riêng, kết thúc thông báo bằng câu: “Chúng ta thuộc về Thượng đế và sẽ trở về với Ngài".

Căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang nghiêm trọng sau khi lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, được xác nhận bị ám sát.

Quân đội Israel yêu cầu người dân không chia sẻ vị trí các khu vực bị trúng tên lửa Iran và tiếp tục ở trong hầm trú ẩn cho đến khi có thông báo mới. Kênh Channel 12 cho biết còi báo động phòng không dự kiến vang lên trên toàn quốc do các vụ phóng tên lửa từ Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động làn sóng tấn công thứ sáu nhằm vào Israel và 27 căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, bao gồm căn cứ không quân Tel Nof và nhiều mục tiêu tại Tel Aviv. Iran cảnh báo sẽ tiếp tục các bước trả đũa mạnh mẽ hơn.

Tại Doha (Qatar), người dân báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trên bầu trời. Ở Iraq, các cuộc biểu tình bùng phát tại Baghdad, người biểu tình tìm cách tiến về khu vực Vùng Xanh và Đại sứ quán Mỹ.

Dù đối mặt khoảng trống quyền lực sau cái chết của ông Khamenei, giới phân tích cho rằng bộ máy chính trị do ông xây dựng vẫn hoạt động, và Iran đã kích hoạt cơ chế chuyển tiếp theo hiến pháp để duy trì điều hành đất nước.

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei và một thành viên của Hội đồng Giám hộ sẽ tạm thời đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.