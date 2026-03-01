Đóng

Lãnh tụ Iran Khamenei đã thiệt mạng, Tehran dồn dập trả đũa

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới