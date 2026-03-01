Iran thề báo thù, tuyên bố sớm thực hiện 'chiến dịch tấn công tàn khốc'

(VTC News) -

Hãng thông tấn Fars của Iran đã đăng tải một tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo về việc bắt đầu "chiến dịch tấn công tàn khốc nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran".

IRGC cho biết cuộc tấn công sẽ bắt đầu "chỉ trong chốc lát" và sẽ nhắm vào "các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ khủng bố của Mỹ" trong khu vực.

Nói về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, họ cho biết “chúng tôi đã mất một lãnh đạo vĩ đại và vô cùng thương tiếc ông ấy”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Tuyên bố nói thêm rằng “bàn tay trả thù của dân tộc Iran sẽ không để chúng thoát tội”, và IRGC sẽ “kiên quyết đối đầu với các âm mưu trong nước và ngoài nước”.

Truyền thông Iran trước đó cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị ám sát. Các hãng thông tấn Tasnim và Fars xác nhận cái chết của Lãnh tụ tối cao của Iran.

Hãng thông tấn Fars đưa tin chính phủ đã tuyên bố 40 ngày quốc tang sau vụ ám sát ông Khamenei, cùng với bảy ngày nghỉ lễ. Chưa có thông tin chi tiết nào liên quan đến vụ ám sát được công bố.

Hãng thông tấn chính thức IRNA cũng đưa tin Ali Shamkani, cố vấn chính trị cấp cao của Khamenei và thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran; cùng với tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour, cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran.

Đài truyền hình Press TV của Iran đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh những người ủng hộ ông Khamenei thương tiếc cái chết của ông tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad.

Nhiều người khóc than thảm thiết, trong khi những người khác gục ngã trên sàn vì đau buồn.

Chuyên gia Harlan Ullman, chủ tịch của tổ chức tư vấn chiến lược Killowen Group và cố vấn cho viện nghiên cứu Atlantic Council ở Washington DC, cho biết ông tin rằng Mỹ đã phạm “sai lầm lớn khi ám sát Khamenei”.

“Ông ấy giờ là một người tử vì đạo, và nếu Ali Larijani vẫn còn sống, ông ấy là một người rất có năng lực. Ông ấy là chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao – và đây là một đối thủ đáng gờm”, Ullman nói với Al Jazeera.

Ullman cho biết Washington không nên kỳ vọng giới lãnh đạo Iran sẽ đàm phán như trường hợp của Venezuela sau vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.

“Tôi không chắc việc tiêu diệt toàn bộ giới lãnh đạo Iran sẽ khiến họ dễ đàm phán hơn”, ông nói.