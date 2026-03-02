PCT Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Nên bỏ thủ tục công chứng khi sang tên trong mua bán xe

(VTC News) -

Sáng 2/3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 3 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Nêu ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng: "Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần có quy định tiến tới thu hẹp phạm vi bắt buộc phải công chứng và mở ra hướng công chứng tự nguyện. Một xã hội phát triển nên khuyến khích sự tự nguyện, còn cái bắt buộc phải rất hạn chế và khi bắt buộc thủ tục cũng phải thay đổi".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn chứng việc mua bán nhà đất, bất động sản lớn thì hợp đồng bắt buộc phải công chứng, có chữ ký của vợ chồng và con cái trên 18 tuổi.

Song thực tế, việc bán một chiếc xe máy cũ giá 5-7 triệu đồng, thậm chí 3-4 triệu đồng, bán xong người ta mua cũng rất muốn được sang tên đổi chủ, chủ trương của chúng ta cũng muốn sang tên đổi chủ để tránh trường hợp xe gây tai nạn không biết xử lý thế nào, nhưng đây lại là vấn đề đang gặp vướng mắc.

"Đi làm thủ tục sang tên đổi chủ lại bị hỏi hợp đồng đâu, mà hợp đồng thì phải công chứng, công chứng phải có vợ chồng cùng ký tên vào. Đăng ký xe máy mà cũng bắt cả vợ cả chồng phải ký vào trong khi đăng ký xe máy tên có một người thôi. Vậy có cần phải công chứng không?", Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Theo lãnh đạo Quốc hội, chỉ cần bên mua và bên bán ra cơ quan công an kê khai về việc mua bán xe, công an cấp cho họ đăng ký mới, không cần phải công chứng, trừ trường hợp ô tô có giá trị lớn liên quan đến thuế.

Nhận định đây là vấn đề vướng mắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Luật sửa đổi lần này nên có quy định theo hướng giảm dần mức độ bắt buộc công chứng, thủ tục công chứng cũng phải đơn giản.

"Bán xe máy có mấy triệu bạc mà bắt cả 2 vợ chồng phải ký. Như nhà tôi có xe máy cho đứa cháu, muốn sang tên cho cháu, ra thay đổi tên người ta yêu cầu phải có hợp đồng, hợp đồng xong, vợ ký thì họ hỏi chữ ký chồng đâu. Cuối cùng đến nay vẫn chưa được sang tên. Việc sang tên của ô tô, xe máy rất cần thiết. Cái này bỏ được thì tốt, còn nếu có cần công chứng thì tên ai người đó công chứng", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến nhiều trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, khi có hệ thống cơ sở dữ liệu thì công chứng ở đâu cũng được, không nhất thiết phải theo địa giới hành chính.

"Cũng giống như người bệnh bị bệnh ở đâu thì chữa ở đó chứ sao lại về quê mới chữa được bệnh. Luật Bảo hiểm y tế vừa rồi sửa quy định về thông tuyến, Nhân dân rất phấn khởi. Công chứng cũng thế, có cơ sở dữ liệu rồi công chứng ở đâu chả được, việc gì phải theo địa giới.

Cái này cần nghiên cứu, sửa được ngay thì tốt, còn nếu không thì phải có lộ trình, giao Chính phủ quy định. Nhưng tôi nghĩ cái này không cần lộ trình, cứ mạnh dạn mà làm", ông Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.

Cho rằng ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là xác đáng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp thu theo hướng giảm tối đa những quy định bắt buộc và tăng quyền tự chọn của người dân trong dự thảo Luật.