Ông Trump tung 'hỏa mù', Iran không kịp trở tay
(VTC News) -
Vấn đề giữa Mỹ và Iran đang trong quá trình đàm phán, ông Trump bất ngờ tung chiêu đánh lạc hướng trước khi ra lệnh tấn công.
THÙY DƯƠNG
Ông Trump tung 'hỏa mù', Iran không kịp trở tay
09:48 02/03/2026
