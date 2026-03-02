Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét từ mai, Hà Nội giảm 5-7°C

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 2/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 3/3 trời rét về đêm và sáng, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét.

Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng từ ngày mai 3/3. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 3/3, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 3/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay Hà Nội nhiều mây, mưa xuất hiện vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển lạnh sau khi đón không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 28-30°C, có nơi trên 30°C, trời ấm áp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 3/3, tác động của không khí lạnh, Hà Nội có mưa, mưa rào, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm mạnh khoảng 5-7°C so với ngày hôm trước, còn ở mức 23°C, nhiệt độ thấp nhất 20°C.

Trong hai ngày 4-5/3, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 24°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C, trời rét về đêm và sáng.

Ngày 6/3, Hà Nội tái diễn mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tiếp tục tăng lên 25°C, nhiệt độ thấp nhất 19°C.

Ngày 7-8/3, Hà Nội có mây, không mưa, trong khi nhiệt độ cao nhất ngày không có nhiều biến động, duy trì mức 25°C thì nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 18°C.

Sang ngày 9/3, khu vực này duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 25°C, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 20°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (10-11/3), Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 27°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 20°C, trời ấm áp hơn.

Dự báo thời tiết tháng 3

Dự báo thời tiết trong tháng 3, cơ quan khí tượng cho hay, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng, chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nguy cơ gây nồm ẩm. Bên cạnh mưa phùn, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Cũng trong tháng này, nắng nóng khả năng tiếp tục xảy ra tại miền Đông Nam Bộ, từ cuối tháng có thể mở rộng xuống miền Tây Nam Bộ.

"Trong tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới", cơ quan khí tượng nhận định.