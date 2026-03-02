PGS.TS Nguyễn Hiệu được giao điều hành hoạt động Đại học Quốc gia Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 27/2, Thủ tướng ký Quyết định giao cho PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội điều hành hoạt động của đại học này cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, 50 tuổi, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ), tốt nghiệp cử nhân địa lý năm 1996, thạc sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2002, tiến sĩ địa mạo và cổ địa lý năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2011.

Ông Nguyễn Hiệu từng đảm nhiệm các chức danh, chức vụ quản lý quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội như: Phó chủ nhiệm bộ môn địa mạo - địa lý và môi trường biển, Phó chủ nhiệm khoa địa lý, Trường đại học Khoa học tự nhiên; Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; kiêm Bí thư Đảng ủy Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn… Năm 2021, PGS.TS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việc giao nhiệm vụ điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội cho Phó Giám đốc thường trực nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống đại học quốc gia lớn nhất Việt Nam tiếp tục ổn định trong thời gian chờ kiện toàn lãnh đạo theo quy định.

Trước đó, Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 27/2.

Hiện ngoài PGS.TS Nguyễn Hiệu, Đại học Quốc gia Hà Nội còn ba Phó Giám đốc khác gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Sơn và Đào Thanh Trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, đảm nhiệm chức năng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế rộng khắp. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đẩy mạnh xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trở thành đại học tinh hoa với định hướng rõ rệt về đổi mới, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng vào hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.