Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

(VTC News) -

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

GS.TS Lê Quân.

GS.TS Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV tại tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp. Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh.

Ông từng là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (năm 2017 đến 2019), ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các lĩnh vực ông Lê Quân phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp có nhiều kết quả đột phá. Ngoài ra, ông cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau (từ tháng 8/2020 đến 6/2021) trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông nhiều đóng góp đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này.

Từ tháng 6/2021 đến nay, ông Lê Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.