Nữ Thượng úy Công an 9X tạo phần mềm AI rút ngắn 98% thời gian xử lý thủ tục

(VTC News) -

Trong danh sách 10 đề xuất “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025”, Thượng úy Cù Thị Châm Anh (SN 1997) là nữ cán bộ duy nhất. Sự ghi nhận này đến từ những đóng góp nổi bật của cô trong công tác chuyên môn, đặc biệt ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ phục vụ cải cách hành chính.

Những nỗ lực đổi mới của Thượng úy Cù Thị Châm Anh - cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng mà còn là động lực nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác cải cách hành chính.

Dấu ấn rõ nét nhất là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ về phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân loại, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên hệ thống thuộc Cổng dịch vụ công quốc gia (iPAKN).

Sáng kiến này đã được Bộ Công an công nhận, đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc.

Thượng úy Cù Thị Châm Anh - cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Bộ Công an)

Đây là hệ thống có ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Phần mềm này có thể giảm thiểu 98% thời gian xử lý. Nhờ đó, hệ thống còn phát hiện kịp thời các tồn tại, bất cập trong quy trình xử lý hồ sơ hành chính, giúp lãnh đạo Công an thành phố có căn cứ điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Thượng úy Cù Thị Châm Anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, an sinh xã hội, vì cộng đồng. Với cô, tham gia hoạt động Đoàn để rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo của tuổi trẻ.

Thượng úy Cù Thị Châm Anh tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội lần thứ XXVI. (Ảnh: Bộ Công an)

Thượng úy Cù Thị Châm Anh đã khẳng định năng lực bằng tinh thần sáng tạo không ngừng, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Với những phẩm chất và thành tích tiêu biểu đó, nữ Thượng úy đã 4 lần được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, cùng 3 lần được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội về thành tích công tác cấp, quản lý căn cước; tìm hiểu Luật Căn cước; thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cải cách hành chính cùng các hoạt động phong trào, nghệ thuật quần chúng của đơn vị.