Toàn cảnh công trường sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Toàn cảnh công trường thi công sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên
Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) được khởi công từ ngày 19/10/2025, với quy mô 60.000 chỗ ngồi. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Vinhomes đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng.
Theo quy hoạch, đây là sân vận động có quy mô lớn thứ hai Việt Nam, sau sân Trống Đồng (135.000 chỗ ngồi). Dự án được định hướng trở thành một tổ hợp thể thao hiện đại, đa chức năng.
Ghi nhận ngày 18/3, sau 5 tháng triển khai, khu vực xây dựng đã hình thành đại công trường trên diện tích rộng, nằm dọc tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên.
Tại khu vực trung tâm, phần sân chính đang dần định hình.
Các lớp nền được xử lý, tôn cao so với khu vực chưa thi công khoảng 2m.
Trên công trường, hàng trăm phương tiện, máy móc chuyên dụng được huy động.
Công nhân làm việc liên tục theo ca, duy trì nhịp độ thi công nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.
Không khí thi công diễn ra khẩn trương ở nhiều khu vực.
Theo thiết kế, sân vận động có diện tích hơn 55.000m², gồm 4 khán đài A, B, C, D cùng các khu chức năng chuyên môn. Đây là công trình đa năng, có thể tổ chức nhiều loại hình sự kiện thể thao và hoạt động quy mô lớn.
Bên cạnh sân chính, các hạng mục phụ trợ cũng được quy hoạch đồng bộ, gồm quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe với diện tích khoảng 18ha. Các hạng mục này nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện và phục vụ lượng lớn khán giả.
Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn của FIFA, hướng tới khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế. Ngoài bóng đá, công trình còn có thể phục vụ các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn trong khu vực.
Một điểm đáng chú ý là thiết kế mái vòm có thể đóng, mở hoàn toàn trong thời gian từ 12 đến 20 phút. Đây là công nghệ lần đầu được áp dụng tại Việt Nam, góp phần tăng tính linh hoạt trong khai thác công trình.
Cùng với các hạng mục chính, hệ thống hạ tầng kết nối cũng đang được đẩy nhanh. Các tuyến đường liên kết từ Tỉnh lộ 379 vào khu vực dự án được triển khai nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi sau khi công trình hoàn thành.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đưa vào sử dụng, sân vận động không chỉ phục vụ các hoạt động của Bộ Công an mà còn là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa lớn, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm quy mô của khu vực.