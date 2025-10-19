Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động lớn nhất Việt Nam

(VTC News) -

Sân vận động 60.000 chỗ nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Bộ Công an là chủ đầu tư, Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) là tổng thầu xây dựng công trình này. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ khởi công diễn ra sáng nay (19/10).

Phối cảnh sân vận động lớn nhất Việt Nam vừa khởi công.

Tổng diện tích của sân lên tới hơn 55.000 m², bao gồm 4 khán đài chính và các khu chuyên môn được thiết kế theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Không chỉ là sân vận động lớn nhất Việt Nam, sân PVF còn là sân đầu tiên có mái vòm đóng mở tự động. Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công.

"Xây dựng sân vận động PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, khẳng định tầm nhìn của Bộ Công an đối với việc phát triển thể thao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và đưa thể thao CAND phát triển bền vững, toàn diện. Vị trí xây dựng công trình được lựa chọn kỹ lưỡng tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ các yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối vượt trội.

Công trình không chỉ phục vụ riêng Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic, World Cup", Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công.

Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Với thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, khi đi vào vận hành Sân vận động PVF không chỉ đáp ứng công tác rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.