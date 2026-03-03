Ông Trump nói Iran muốn đàm phán nhưng 'đã quá muộn'

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và giới lãnh đạo của họ không còn nữa. Họ muốn đàm phán. Tôi đã nói, 'quá muộn rồi!'”.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Tổng thống Trump ám chỉ ông đồng ý tham gia đàm phán với nhà lãnh đạo Iran sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công nước này. “Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý nói chuyện, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Họ đáng lẽ nên làm điều đó sớm hơn", ông Trump nói hôm 1/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Trong khi cùng thời điểm, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Ali Mohammad Naini phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng: “Kẻ thù sẽ phải chờ đợi những đòn trừng phạt liên tiếp, cánh cửa địa ngục sẽ ngày càng mở rộng, từng giây từng phút, hướng về phía Mỹ và Israel”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định đất nước này "không bị tê liệt" dù xung đột leo thang, nhấn mạnh bộ máy nhà nước vẫn vận hành bình thường. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian cho biết chính quyền trung ương đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các tỉnh khi tình hình diễn biến phức tạp.

Ở mặt trận khác, quân đội Israel thông báo đóng tất cả cửa khẩu ra vào khu Bờ Tây trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến người Palestine không thể tiếp cận viện trợ khẩn cấp.

Theo tuyên bố từ Cơ quan Điều phối hoạt động chính phủ Israel tại các lãnh thổ, việc mở các cửa khẩu “trong lúc giao tranh” sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và chúng sẽ được mở lại “ngay khi tình hình an ninh cho phép”. CNN cho biết thêm việc di chuyển giữa các quận và tỉnh ở Bờ Tây cũng bị cấm hoàn toàn.

Nhóm nhân quyền B'Tselem của Israel thông tin thêm cuộc tấn công nhằm vào người Palestine gia tăng khi sự chú ý của truyền thông chuyển hướng khỏi Bờ Tây, do Israel đang tham chiến ở Iran.

Các video do CNN đăng tải cho thấy hàng chục người định cư đeo mặt nạ và có vũ trang nổ súng vào một ngôi nhà ở làng Qaryout, phía nam Nablus. Theo B'Tselem, hai anh em Mohammed (52 tuổi) và Fahim Mu'amer (48 tuổi) đã thiệt mạng trong vụ tấn công.