Hình ảnh tan hoang của Tehran và Beirut sau đòn tập kích của Israel

Khói bốc lên cuồn cuộn ở thành phố Iran. (Video: X)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa” nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ tại khu vực Sheikh Isa, Bahrain, trong sáng nay. (Ảnh: Getty)
Theo IRGC, lực lượng này triển khai 20 máy bay không người lái và 3 tên lửa, “phá hủy tòa nhà chỉ huy và trụ sở chính của căn cứ không quân Mỹ, đồng thời đốt các bồn chứa nhiên liệu”. (Ảnh: AP)
Người phụ nữ Iran bày tỏ sự đau buồn khi đi bộ gần một tòa nhà bị hư hại quanh Quảng trường Ferdowsi sau cuộc không kích ở trung tâm Tehran, Iran. (Ảnh: Shutterstock)
Một phòng bệnh bị hư hại tại Bệnh viện Shahid Motahhari sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở Tehran. (Ảnh: Getty)
Khói bốc lên nghi ngút từ một tòa nhà ở hiện trường vụ tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. (Ảnh: Reuters)
Không quân Israel khẳng định những vụ tấn công này nhằm vào “mục tiêu quân sự” thuộc chính quyền Iran và lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon. (Ảnh: WANA)
5 thành viên thuộc lực lượng không quân và hải quân của IRGC đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các thành phố Jam và Dir ở miền Trung Iran. (Ảnh: Reuters)
Quân đội Israel cho biết Hezbollah vẫn còn khả năng phóng và dự trữ tên lửa, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công vào địa điểm của lực lượng này ở Lebanon. (Ảnh: AP)