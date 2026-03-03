'Leica bỏ túi' Xiaomi 17 Series được ưu đãi đến 20 triệu tại Thế Giới Di Động

(VTC News) -

Với những bạn trẻ đam mê khám phá và sáng tạo nội dung, smartphone còn đóng vai trò như cuốn nhật ký hành trình ghi lại mọi cảm xúc, kỷ niệm. Nắm bắt tâm lý đó, Xiaomi 17 Series ra đời với sự cộng hưởng từ tinh hoa nhiếp ảnh Leica, chính là “chìa khóa” mở ra những tấm ảnh, thước phim du lịch đầy mê hoặc.

Giờ đây, từ những đêm cắm trại rì rào sóng vỗ đến phố thị lên đèn lung linh, bạn đều có thể thu trọn mọi khung hình đậm chất điện ảnh với độ chi tiết sắc nét như máy cơ chuyên nghiệp.

Tại Thế Giới Di Động, chương trình mở bán Xiaomi 17 Series đang diễn ra cực kỳ sôi động đến hết 31/03 với tổng giá trị ưu đãi lên đến 20 triệu đồng. Khách hàng được giảm ngay đến 5 triệu đồng trực tiếp vào giá bán, giúp việc sở hữu siêu phẩm đón hè dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu muốn lên đời máy mới, chính sách thu cũ đổi mới cũng hỗ trợ mức giảm thêm đến 5 triệu đồng, xóa tan gánh nặng tài chính.

Bên cạnh đó, người dùng có thể chọn mua trả chậm lãi suất 0%, nhận máy ngay mà vẫn chủ động chi tiêu. Gói hậu mãi đi kèm cực kỳ ấn tượng với bảo hành thiết bị 2 năm, bảo hành rơi vỡ màn hình 6 tháng. Riêng phiên bản Ultra còn sở hữu đặc quyền bảo hành quốc tế và chính sách 1 đổi 1 trong vòng 2 năm, mang lại sự bảo vệ toàn diện nhất cho thiết bị cao cấp.

Xiaomi 17 Series sở hữu thiết kế sang trọng cùng hệ thống camera Leica trứ danh, kèm tổng ưu đãi lên đến 20 triệu đồng tại Thế Giới Di Động

Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là Xiaomi 17 Ultra - chiếc flagship định nghĩa lại khái niệm chụp ảnh bằng điện thoại. Dù sở hữu cấu hình "khủng", máy lại có thiết kế phẳng tối giản với độ mỏng ấn tượng chỉ 8.29mm, giúp việc cầm nắm và thao tác suốt ngày dài cực kỳ thoải mái.

Sức mạnh thực sự nằm ở ống kính Tele Leica 200MP lần đầu tiên xuất hiện, với khả năng zoom quang học kết hợp cơ học vượt trội ở khoảng tiêu cự 75-100mm. Ngoài ra, ống kính tele còn được trang bị công nghệ quang học Leica APO tiêu sắc, giúp ảnh rõ nét và hạn chế biến dạng, lệch màu hay viền màu, ngay cả khi ánh sáng phức tạp.

Đặc biệt, với cảm biến siêu lớn 1-inch kết hợp công nghệ HDR LOFIC, Xiaomi 17 Ultra có thể "thắp sáng" màn đêm, xử lý hoàn hảo các vùng sáng tối phức tạp để tạo nên bức ảnh có chiều sâu và độ trong trẻo như pha lê.

Xiaomi 17 Ultra giúp ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến đi của bạn, dù là ngày hay đêm, ở gần hay xa

Đối với phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi 17 vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho hội "sống ảo" với bộ ba camera Leica siêu nét cùng camera selfie độ phân giải 50MP, giúp bạn luôn rạng rỡ trong mọi bức ảnh check-in. Thiết bị còn sở hữu pin khủng 6.330mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W để người dùng thỏa sức vi vu cả ngày dài.

Cả hai phiên bản đều sở hữu tấm nền màn hình siêu sáng 3500 nits, giúp việc quan sát hình ảnh dưới cái nắng gắt của mùa hè vẫn dễ dàng và chuẩn xác.

Với ống kính Tele 200MP trên bản Ultra, mọi khoảng cách đều được thu hẹp, mang lại những khung hình sắc nét đến từng chi tiết.

Không chỉ dừng lại ở chụp ảnh, Xiaomi 17 Series còn là một công cụ sáng tạo video chuyên nghiệp. Khả năng quay phim 4K 120fps cùng định dạng Log cho phép bạn hậu kỳ màu sắc dễ dàng, tạo nên những thước phim du lịch mượt mà như phim điện ảnh.

Để vận hành trơn tru "phòng dựng phim" này, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay, đảm bảo mọi tác vụ nặng từ chiến game đến chỉnh sửa video đều mượt mà..

Sự thông minh của thế hệ smartphone Xiaomi này còn được nâng tầm nhờ bộ công cụ HyperAI và trợ lý Gemini. Bạn có thể dùng tính năng Phiên dịch AI khi giao tiếp ở nước ngoài, Xóa AI Pro để loại bỏ hình ảnh không mong muốn trong khung hình, hay Circle to Search để tìm nhanh địa danh trên màn hình. Đặc biệt, khả năng kết nối “xuyên biên giới” với cả iPhone và MacBook giúp việc chia sẻ ảnh, video giữa các thiết bị trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Sở hữu hệ thống camera Leica chuyên nghiệp, khả năng ghi hình mạnh mẽ cùng loạt tính năng AI hiện đại, Xiaomi 17 Series chắc chắn là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những chuyến du lịch sắp tới của giới trẻ năng động, yêu công nghệ và những điều mới mẻ.

Hãy nhanh chân đến ngay Thế Giới Di Động để sở hữu siêu phẩm này, nhận về tay gói ưu đãi lến đến 20 triệu đồng và sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu rực rỡ phía trước nhé.