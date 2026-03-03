Thủ tướng trao quyết định cho 5 nhân sự mới được chỉ định, bổ nhiệm

(VTC News) -

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành các quy trình, thủ tục; Bộ Chính trị ban hành Quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng ban hành các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giao quyền với các nhân sự làm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: VGP)

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng các ông Đặng Xuân Phong, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đình Khang, Trịnh Việt Hùng. (Ảnh: VGP)

Trao quyết định và chúc mừng các nhân sự được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn của các cán bộ, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Phân tích tình hình thế giới và khu vực, cũng như nhiệm vụ phát triển đất nước hiện nay và thời gian tới, nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách bộc lộ, phát sinh, đặt ra nhiều thách thức mới, Thủ tướng yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm những cương vị lãnh đạo mới sẽ quyết tâm lãnh đạo ngành, cơ quan, đơn vị mình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng có liên quan, đặc biệt là 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng lưu ý, các cán bộ mới được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm.

Các cán bộ cần xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn.

"Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ. Chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Thủ tướng cho rằng việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính đảng cao như Đảng ủy Chính phủ; tính tham mưu tổng hợp cao như Văn phòng Chính phủ; tính chất đột phá như trong các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các cán bộ được bổ nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng trên cương vị mới các cán bộ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, khí phách, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, vững chắc tay chèo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu thay mặt các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong khẳng định đây là niềm vinh dự, song cũng hết sức nặng nề với nhiệm vụ mới, môi trường mới, yêu cầu mới rất cao.

Việc này, theo ông Đặng Xuân Phong, đòi hỏi bản thân mỗi người phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, cố gắng để thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu công việc.