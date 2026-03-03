Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Thực hiện chương trình hành động của các ứng cử viên, hôm nay (3/3), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã An Nhơn Tây; Tân An Hội; tiếp xúc cử tri với chuyên đề với nông dân của xã Tân An Hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến nhiều điểm cầu với gần 2000 cử tri tham gia.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên

Tham dự hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; bà Nguyễn Thị Kông Trà (tên gọi khác Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã An Nhơn Tây.

Tại các hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên. Từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 nêu rõ, nếu trúng cử sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế hiện nay; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật, từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của thành phố. Nhất là về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ, thực hiện 10 nghị quyết chuyên đề đã được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua; thực hiện các lĩnh vực đang công tác một cách tốt nhất.

Các ứng cử viên cam kết kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan chức năng; khẳng định, đây là nhiệm vụ trên hết và trước hết của người đại biểu Quốc hội; đồng thời, quan tâm chỉ đạo giải quyết căn cơ nhiều vấn đề của thành phố hiện nay như vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học.

Các đại biểu dự hội tiếp xúc cử tri tại xã An Nhơn Tây.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; tin tưởng các ứng cử viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các cam kết với cử tri và đặt câu hỏi cũng như kỳ vọng vào các ứng cử viên.

Muốn phát triển nhanh, bền vững thì thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi

Thay mặt cho các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời các câu hỏi của cử tri. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã đẩy mạnh đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm đúng vai trò, thẩm quyền của từng cơ quan.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi; phải nâng cao nhận thức của người dân hiểu biết về pháp luật và thực thi pháp luật. Quốc hội ban hành luật phải đảm bảo tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển, khó đâu gỡ đó, tắc đâu phải thông đó, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi, rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch và hiệu quả.

Về quy hoạch, cử tri Nguyễn Hồng Tân, xã Củ Chi kiến nghị Quốc hội xem xét lại các khu quy hoạch đã được phê duyệt từ lâu để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc điều chỉnh gỡ quy hoạch để giảm bớt khó khăn cho người dân trong sử dụng, chuyển đổi, chia tách phục vụ đời sống. Các dự án đã triển khai công tác bồi thường nhưng đã lâu chủ đầu tư không thực hiện các bước tiếp theo, gây lãng phí tài nguyên đất đai, cử tri cũng đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ý kiến cử tri rất đúng. Những quy hoạch quá thời hạn gọi là quy hoạch treo, không triển khai thì phải xóa quy hoạch. Quy hoạch phải có thời hạn, về dự án phải có thời hạn triển khai và không để dự án treo, quy hoạch treo, công trình treo gây khổ cho người dân.

Quốc hội đã ban hành sửa đổi một số quy định của pháp luật như hoàn thiện chính sách về nhà ở xã hội. Quy hoạch cho phát triển phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Quốc hội sẽ giám sát tối cao dự án sử dụng đất, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm triển khai, chiếm dụng đất.

"Mong đại biểu Quốc hội, HĐND phải tăng cường giám sát và giám sát truy tới cùng việc đó giải quyết như thế nào, ai giải quyết, kết quả ra sao", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Cử tri nêu ý kiến.

Chia sẻ với cử tri về những khó khăn khi thực hiện chính sách thuế, khoán theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần là thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu. Quốc hội cơ bản thông qua sửa đổi các luật liên quan tới tài chính và thuế thì chờ Chính phủ có nghị định, có thông tư hướng dẫn sẽ giải quyết được ý kiến cử tri, phương thức là phải minh bạch, sát thực tế, đảm bảo công bằng và kỷ luật tài chính phải nghiêm minh.

"Đề nghị ngành thuế thành phố chỉ đạo làm sao đối thoại với các hộ kinh doanh để giải quyết tháo gỡ, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước là phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân. Làm sao chính sách thuế tạo động lực phát triển chứ không để trở thành rào cản cho người dân", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

*Tại hội nghị tiếp xúc chuyên đề với cử tri nông dân 11 xã thuộc TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, điều bà con lo nhất không chỉ là sản xuất được bao nhiêu, mà là bán cho ai, giá có ổn định hay không. Vì vậy, định hướng chính sách cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ đầu vào” sang “tổ chức thị trường và nâng cao giá trị”. Tạo được cơ chế để nông dân sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá”.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc chuyên đề với cử tri nông dân 11 xã thuộc TP.HCM.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng không chỉ là ban hành chính sách mà là chính sách phải được thực thi hiệu quả, đi vào thực tiễn, trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị - tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp, ổn định đầu ra - quy hoạch đất đai ổn định, tạo niềm tin cho người dân - đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm - an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý để sản phẩm nông sản bền vững và phát triển cần đảm bảo 5 yếu tố đó là: đẩy mạnh chế biến sâu, công nghệ cao; số hóa, truy xuất nguồn gốc minh bạch; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; đa dạng hóa thị trường và phát triển thương hiệu; nông nghiệp chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh phát huy vai trò giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường giám sát việc thực thi quy hoạch, bảo đảm quy hoạch ổn định để nông dân yên tâm đầu tư lâu dài trên mảnh vườn, thửa ruộng. Bởi nông dân chỉ mạnh dạn đầu tư khi có sự ổn định và rõ ràng về pháp lý.

Tăng cường giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực như Củ Chi – Hóc Môn, bảo đảm chính sách thực sự đến được với từng hộ dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh phát huy vai trò giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sức mạnh cốt lõi vẫn là ở nhân dân

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, tạo dư địa phát triển vượt trội cho thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố cũng đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo Chủ tịch Quốc hội với rất nhiều giải pháp sát thực tế đó, TP.HCM sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, y tế, chăm lo sức khoẻ của nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực.

Khẳng định, sức mạnh cốt lõi vẫn là ở nhân dân, dân là gốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp cùng đưa các địa phương của TP.HCM phát triển, giải quyết căn bản những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã trình bày; mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ hoạt động của Quốc hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, cùng các ứng cử viên nếu được trúng cử sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng; tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp công sức, trí tuệ vào việc xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.