Chủ tịch Quốc hội: Lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 ứng viên

Yêu cầu trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại cuộc làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ, sáng 24/2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 10 tháng kiện toàn, chuyển từ mô hình Ban Công tác Đại biểu sang Ủy ban Công tác Đại biểu theo cơ chế tập thể, Ủy ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.

Việc Ban Công tác Đại biểu và Ban Dân nguyện được nâng cấp thành các Ủy ban thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của công tác đại biểu và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2025 cũng là năm thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy. Ủy ban Công tác Đại biểu đã tham mưu tích cực cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiện toàn các ủy ban của Quốc hội, sắp xếp các bộ, ngành và tổ chức chính quyền cấp tỉnh, cấp xã.

"Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban đã tập trung cao độ, tham mưu quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu ban hành các kết luận, chỉ đạo quan trọng; đồng thời chủ trì, phối hợp sửa đổi, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới và trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ trong Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3.

"Thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ; mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ủy ban Công tác đại biểu cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội lưu ý với Ủy ban Công tác đại biểu là chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI; thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Công tác đại biểu cần đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

"Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương. Trong bối cảnh tỷ lệ đại biểu mới dự kiến chiếm trên 50%, cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Với HĐND các địa phương, Ủy ban Công tác đại biểu cần tăng cường công tác hướng dẫn để đảm bảo HĐND nắm một cách nhanh nhất và chắc chắn các Luật, Nghị quyết mà Quốc hội ban hành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng công nghệ giúp rà soát nhanh chóng, chính xác dữ liệu hành chính ở hàng nghìn đơn vị cấp xã, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Do đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cán bộ Ủy ban cần tích cực học tập, làm chủ công nghệ, coi đây là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự chủ động, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban Công tác Đại biểu sẽ tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Quốc hội trong công tác cán bộ, tổ chức thành công cuộc bầu cử và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa XVI.