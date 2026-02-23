Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4

(VTC News) -

Sáng 23/2, trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội tròn 80 tuổi.

"Có thể nói, Tết năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắp mọi miền đất nước ta đều trong khí thế phấn khởi, hồ hởi, cộng với thời tiết rất đẹp đã tạo cho mùa xuân Bính Ngọ năm 2026 rất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã làm rất tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật. "Đây là một kỳ tích hết sức lớn đối với Quốc hội khóa XV. Đây là công sức của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có một chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

"Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6/4/2026", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2026 là Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong những ngày Tết đã học tập và hoàn thành chứng chỉ chương trình Bình dân học vụ số.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, của Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Theo báo cáo tại buổi gặp mặt về công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ký ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, đã tổ chức niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Khối lượng công việc ngay sau Tết 2026 là rất lớn, với nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.