Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn'

Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hầu hết đồng minh NATO thông báo với Mỹ rằng họ không muốn can thiệp vào chiến dịch quân sự của nước này ở Iran. Tổng thống Mỹ gọi đây là "sai lầm rất ngớ ngẩn". Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump không cho thấy ý định trừng phạt đồng minh NATO vì lập trường của các nước này.

Ông Trump nói rằng các nước NATO ủng hộ cuộc chiến chung của Mỹ và Israel, hiện đã bước sang tuần thứ ba, dù họ không muốn tham gia vào cuộc chiến.

"Tôi nghĩ NATO mắc sai lầm rất ngớ ngẩn. Mọi người đều đồng ý với chúng tôi, nhưng họ không muốn giúp đỡ. Và chúng ta, với tư cách là Mỹ phải nhớ điều đó, vì chúng ta nghĩ rằng điều đó khá sốc", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Khi được hỏi về việc liệu ông có trả đũa đồng minh NATO vì không hành động hay không, ông Trump cho rằng ông "hiện chưa có ý định nào". Trước đây, Tổng thống Trump từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nhưng không đề cập đến vấn đề đó trong cuộc phỏng vấn lần này.

Ông Trump kêu gọi nhiều quốc gia giúp Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới, sau khi Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách sử dụng máy bay không người lái, tên lửa và thủy lôi để phong tỏa tuyến đường thuỷ này.

Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ cho biết họ không có kế hoạch gửi tàu đến giúp giải tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức và bác bỏ lời kêu gọi hỗ trợ quân sự của ông Trump.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng viết trên Truth Social: "Vì chúng ta đã đạt được những thành công quân sự như vậy, chúng ta không còn 'cần' hay mong muốn sự hỗ trợ của thành viên NATO nữa - 'Chúng ta chưa bao giờ cần'".

Đồng thời, Tổng thống Trump nêu đích danh Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, những quốc từng được ông kêu gọi tham gia vào nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.