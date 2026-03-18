Cô gái siêu khỏe nâng ném 10 người đàn ông trong 37 giây, lập kỷ lục Guinness

Video: Nữ lực sỹ nâng và ném 10 người đàn ông trong 37,44 giây.

Một nữ lực sỹ người Đức Sina Ruppenthal vừa khiến cộng đồng quốc tế kinh ngạc khi thiết lập kỷ lục mới của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, nâng và ném liên tiếp 10 người đàn ông chỉ trong 37,44 giây. Màn trình diễn sức mạnh và tốc độ ấn tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu.

Đoạn video ghi lại nỗ lực phá kỷ lục cho thấy nữ vận động viên di chuyển nhanh chóng từ người này sang người khác (những người mà cô sẽ nâng và ném), gần như không có thời gian nghỉ giữa các lần nâng. Các động tác được thực hiện dứt khoát, chính xác và liên tục, tạo nên chuỗi hành động liền mạch khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Trong thử thách này, vận động viên phải lần lượt nâng từng người đàn ông trưởng thành và ném họ qua vai trong thời gian giới hạn nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu sức mạnh thể chất vượt trội, thử thách còn đòi hỏi khả năng phối hợp nhịp nhàng, kỹ thuật chính xác và sức bền ổn định để duy trì hiệu suất trong suốt quá trình thực hiện.

Theo các quan chức của Kỷ lục Guinness Thế giới, yếu tố an toàn là tiêu chí bắt buộc đối với thử thách này. Mỗi lần nâng và ném đều phải được thực hiện bằng kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo người tham gia không gặp chấn thương, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chính thức của tổ chức.

Trong video ghi lại màn biểu diễn, Sina Ruppenthal di chuyển linh hoạt giữa các người tham gia, gần như không ngừng nghỉ khi lần lượt nâng và ném cả 10 người đàn ông chỉ trong 37,44 giây. Khán giả trực tiếp theo dõi sự kiện đã bày tỏ sự kinh ngạc trước tốc độ và sức mạnh mà nữ lực sỹ thể hiện. Đoạn video về kỳ tích này sau đó được Guinness chia sẻ trên tài khoản Instagram chính thức, góp phần đưa thành tích lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Kỷ lục được thiết lập lần đầu vào tháng 8/2025 trong chương trình truyền hình “Die große Show der Weltrekorde” tổ chức tại Munich, Đức. Sự kiện quy tụ nhiều màn trình diễn phá kỷ lục đặc biệt, song phần thi của Sina Ruppenthal nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật nhờ tính độc đáo và mức độ khó cao.

Thử thách này có nhiều điểm tương đồng với các cuộc thi “người khỏe” truyền thống, nơi vận động viên thể hiện sức mạnh thông qua việc nâng đá nặng, kéo xe hoặc mang vác vật thể khổng lồ trên quãng đường dài. Điểm khác biệt đáng chú ý là kỷ lục lần này đảo ngược hình ảnh quen thuộc trong các môn thể thao sức mạnh, một phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ đòi hỏi thể lực cực lớn khi nâng liên tiếp nhiều người đàn ông trưởng thành.

Ngay sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội ca ngợi sức mạnh, sự quyết tâm cũng như tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của nữ vận động viên, đồng thời bày tỏ ấn tượng với tốc độ hoàn thành thử thách.

Một người bình luận rằng mình đặc biệt thích cách những người đàn ông "bị ném" giữ tư thế nghiêm túc để hỗ trợ vận động viên hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn, đồng thời nhắc đến khoảnh khắc tình cảm mà bạn đời dành cho Ruppenthal sau phần thi. Người này cho rằng, màn trình diễn là ví dụ tích cực về sự hỗ trợ và đồng hành giữa nam giới và phụ nữ trong các mục tiêu chung.

Một dân mạng nhận xét, nụ cười của những người đàn ông khi chạy vòng lại chuẩn bị cho lượt nâng - ném tiếp theo tạo nên hình ảnh rất dễ thương. Một bình luận khác cho rằng, ý tưởng xếp hàng chờ được “ném” vừa hài hước vừa thú vị.

Sina Ruppenthal không phải là cái tên xa lạ trong giới thể thao sức mạnh. Cô là vận động viên cử tạ người Đức, đồng thời là nhà khoa học thể thao và vận động viên ưu tú. Ruppenthal từng được xếp hạng là người phụ nữ mạnh nhất thế giới trong thể hình tự nhiên và đang nắm giữ nhiều kỷ lục quốc gia Đức ở các bộ môn sức mạnh.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, cô còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực đào tạo và phát triển thể thao. Ruppenthal là đại sứ thương hiệu của Strongest, làm việc với vai trò nhà khoa học thể thao, huấn luyện viên và người hướng dẫn chuyên môn. Cô cũng là thành viên sáng lập Strongwomen Germany eV, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo nền tảng hỗ trợ và phát triển cho các vận động viên nữ theo đuổi các môn thể thao sức mạnh.

Kỷ lục mới không chỉ khẳng định năng lực cá nhân của Sina Ruppenthal mà còn góp phần thay đổi góc nhìn truyền thống về vai trò giới trong thể thao sức mạnh, truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi giới hạn mới của bản thân.