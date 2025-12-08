Họa sĩ 9X lập kỷ lục Guinness thế giới, được đặc cách vào Hội Mỹ thuật

(VTC News) -

Tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập của họa sĩ Chu Nhật Quang được ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới. Bức tranh được thực hiện trên tấm vóc hai mặt liền khối, dài 7,2m, cao 2,4m, diện tích hơn 17m², nặng tới 3 tấn.

Mặt trước mang tên Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện không khí lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Mặt sau có tên Mùa xuân dân tộc, khắc họa niềm hân hoan và khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam trong ngày độc lập.

Hoạ sĩ Chu Nhật Quang.

Họa sĩ Chu Nhật Quang sinh ra trong gia đình có ba thế hệ làm nghề sơn mài, gắn bó với chất liệu này suốt hơn 25 năm. Với anh, sơn mài là thế giới “bí ẩn, khó tính nhưng tuyệt đẹp”, cũng là lý do khiến tranh Việt được thị trường quốc tế đánh giá cao vì tính độc bản và sự công phu hiếm có.

Dù vậy, anh khẳng định bản thân và gia đình chưa từng vẽ tranh với mục đích thương mại.

"Tôi không vẽ vì phải bán tranh, mà vẽ vì ước nguyện vẽ để trả nợ cho Đất nước đã sinh ra tôi, cho lịch sử đã mang lại ấm no hạnh phúc cho Dân tộc, để bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ kính yêu. Giá trị của tôi nằm ở nghệ thuật mà tôi thể hiện", anh nói thêm.

Họa sĩ Chu Nhật Quang tặng tranh Nguyễn Ái Quốc cho họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ cho biết đang thực hiện bộ tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, lấy cảm hứng từ ảnh tư liệu của Bác từ thời trẻ đến năm 1969, hướng tới kỷ niệm 60 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ tranh sẽ tiếp tục kết hợp kỹ thuật sơn mài truyền thống với hình thức thể nghiệm mới.

Mới đây, anh vừa ra mắt không gian nghệ thuật đương đại Chu Nhật Quang – Vóc thu. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá Vóc thu cho thấy một Chu Nhật Quang can đảm, tự tin và mang cá tính nghệ thuật rõ rệt dù mới thuộc thế hệ 9X. Hoạ sĩ Chu Nhật Quang được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam và đặc cách kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm "Linh".

Cũng trong dịp này, hai tác phẩm Linh và Tĩnh hương của Chu Nhật Quang được mua lại với giá 1 tỷ đồng và 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Dù vui mừng, anh khẳng định điều quý giá hơn là “giá trị tinh thần Việt Nam được lan tỏa”.

Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán tranh được anh dành cho các dự án nghệ thuật cộng đồng, chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ và dự án AI nhận diện sớm tự kỷ do gia đình triển khai.