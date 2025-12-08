Đóng

Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc

(VTC News) -

Sự kiện đám cưới xa hoa của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ kéo dài 7 ngày đêm tại Phú Quốc, đã khẳng định vị thế của đảo Ngọc như một điểm đến du lịch cao cấp.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới