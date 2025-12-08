+
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
(VTC News) -
Sự kiện đám cưới xa hoa của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ kéo dài 7 ngày đêm tại Phú Quốc, đã khẳng định vị thế của đảo Ngọc như một điểm đến du lịch cao cấp.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/12/2025 - XSTTH 8/12
14:56 08/12/2025
Xổ số miền Trung
Người đàn ông từ Thái Lan về Việt Nam chữa bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người'
14:54 08/12/2025
Tin tức
Khám phá bí ẩn bụi vũ trụ mở đường tìm Trái Đất 2.0
14:49 08/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Giải mã sự gia tăng tỷ lệ tử vong sớm của giới khoa học trẻ Trung Quốc
14:45 08/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Cao tốc Bùng - Vạn Ninh vẫn ách tắc sau vụ tai nạn làm 5 người thương vong
14:37 08/12/2025
Tin nóng
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/12/2025 - XSCM 8/12
14:35 08/12/2025
Xổ số miền Nam
VPBank công bố seat map và giá vé Fan meeting của T1 tại Hà Nội
14:34 08/12/2025
Kinh tế
25 năm cố bám trụ Hà Nội để sống sướng hơn, nay có tiền nhưng mỗi ngày hít bụi
14:30 08/12/2025
Ý kiến
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/12/2025 - XSDT 8/12
14:30 08/12/2025
Xổ số miền Nam
XSMN 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/12/2025
14:28 08/12/2025
Xổ số miền Nam
Tổng Bí thư: Quân khu 9 Làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Bộ Quốc phòng
14:25 08/12/2025
Chính trị
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất
14:23 08/12/2025
Bóng đá Anh
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/12/2025 - XSHCM 8/12
14:22 08/12/2025
Xổ số miền Nam
TP.HCM chấp thuận Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ
14:19 08/12/2025
Đầu Tư
Tòa Thánh Tây Ninh - di sản sống giữa miền biên giới
14:07 08/12/2025
Phóng sự
Đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc: Hàng không và du lịch hút giới thượng lưu
14:06 08/12/2025
Kinh tế
Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 9/12/2025 - XSVT 9/12
14:03 08/12/2025
Xổ số miền Nam
Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh
14:00 08/12/2025
Thị trường
Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 9/12/2025 - XSBTR 9/12
13:57 08/12/2025
Xổ số miền Nam
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá vào xe khách khiến một người tử vong
13:51 08/12/2025
Tin nóng
FPT Play sở hữu bản quyền giải Ngoại Hạng Anh
13:41 08/12/2025
Bóng đá Anh
An Cựu Tower định hình chuẩn sống - dịch vụ thế hệ mới
13:30 08/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 12/2025
13:00 08/12/2025
Thị trường
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 8/12: Kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất
13:00 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo mới nhất: Áp thấp nhiệt đới trước giờ vào Biển Đông sẽ biến đổi thế nào?
12:50 08/12/2025
Thời tiết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/12/2025 tại Quảng Ngãi
12:37 08/12/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/12/2025 tại Thành phố Huế
12:36 08/12/2025
Cần biết
LĐBĐ Malaysia có hành động mới, mở cơ hội cuối cùng thoát tội gian lận nhập tịch
12:35 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Sau lệnh cấm xe tải, giao thông qua cầu 120 tuổi ở TP.HCM ra sao?
12:35 08/12/2025
Đời sống
Thị trường rạp phim Việt chưa được khai thác hết
12:35 08/12/2025
Phim